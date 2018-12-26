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محافظات

تكريم 213 من أعضاء هيئة التدريس والأوائل والمتميزين بجامعة الفيوم.. صور

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 08:10 م
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد إبراهيم محافظ الفيوم
الفيوم - نبيل أبو السعود
شهد اللواء عصام سعد إبراهيم، محافظ الفيوم، احتفالية الجامعة بعيد العلم الحادي عشر للمتفوقين علميًا من أعضاء هيئة التدريس، وأوائل دفعات الكليات المعاهد، والجهاز المعاون، الذي أقيم بمسرح الجامعة، بحضور الدكتور أشرف رحيل القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتور عبد الحميد عبد التواب رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور جلال السعيد وزير النقل الأسبق، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، والمكرمين، وحشد من الطلاب.

بدأ الحفل باستقبال طلاب الجامعة المكرمين من مختلف الكليات والمعاهد، ثم السلام الوطني وآيات من الذكر الحكيم، ثم فيلم تسجيلي لاحتفال الجامعة بعيد العلم فى الأعوام السابقة.

وشهد الحفل الاحتفاء بـــ213 مكرمًا ممثلين في عدد من أعضاء هيئة تدريس الجامعة والطلاب الأوائل، والمتميزين في الأنشطة، كما تم تكريم القائمين على الحفل.

وشمل التكريم، الحاصلين على جوائز الجامعة التقديرية والتفوق في البحث العلمي وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأصحاب الفضل المتميزين في إدراج اسم جامعة الفيوم في التصنيفات الدولية، وأوائل الكليات والمعاهد.

وأكد محافظ الفيوم أن هذا التكريم تأكيد لمكانة العلم والعلماء في وطننا الحبيب، مطالبًا المكرمين من الطلاب أن يواصلوا مسيرة نجاحاتهم في حياتهم العلمية والعملية المستقبلية.

وشدد على ضرورة الاهتمام بالعلم والمثابرة عليه؛ لأنه أساس تقدم الشعوب ونهضتها، لافتًا إلى أن المحافظة ترحب بكافة أوجه التعاون مع الجامعة في المجالين الخدمي والتنموي.

من جهته، رحَّب القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، بالمحافظ، وقدم تهنئته للمكرمين، مشيرًا إلى أن الجامعة في ديسمبر من كل عام تكرم المتفوقين بيوم عيد العلم، إضافة لتكريم يومي "الوفاء" و"التميز".

على هامش الاحتفالية حضر اللواء عصام سعد إبراهيم محافظ الفيوم، مجلس الجامعة الذي ناقش العديد من الموضوعات المتعلقة بالجامعة والمجتمع.
تكريم 213 من أعضاء هيئة التدريس والأوائل والمتميزين بجامعة الفيوم.. صور
تكريم 213 من أعضاء هيئة التدريس والأوائل والمتميزين بجامعة الفيوم.. صور
تكريم 213 من أعضاء هيئة التدريس والأوائل والمتميزين بجامعة الفيوم.. صور

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