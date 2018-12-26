وزير التربية والتعليم يعلن الاعتماد على فصول متنقلة لخفض كثافة الطلاب.. ماجدة نصر تقترح استخدام النوادي.. برلمانى: تمنح الأوقاف قطعا من أراضيها لبناء مدارس

وزير التعليم يشرح آلية الفصول المتنقلة المقرر تطبيقها لحل مشكلة الكثافات
ماجدة نصر:
ماجدة نصر:
تقترح استخدام النوادي كـ فصول لحل أزمة تكدس طلاب المدارس
مصطفى كمال:
مصطفى كمال:
يقترح أن تمنح الأوقاف قطع من أراضيها للتعليم لبناء مدارس
كانت وزارة التربية والتعليم أعلنت أن أزمة ارتفاع كثافات الفصول لا توجد إلا في أربع محافظات فقط، هي القاهرة والإسكندرية والقليوبية والجيزة، أما باقي المحافظات فلا تعاني مدارسها من هذه الكثافات العالية، وفى ظل تطبيق نظام التعليم الجديد وإنشاء مدارس يكلف الدولة كثيرا إضافة إلى اشكالية عدم وجود اراض خالية لبناء المدارس أعلن الدكتور طارق شوقى عن إنشاء فصول متنقلة لحل الأزمة مؤقتا.
وفى الصدد قالت الدكتور ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إنه يمكن الاعتماد على الفصول المجهزة المتنقلة كحل مؤقت فقط هذا العام لحل مشكلة الكثافات الطلابية بالمدارس خاصة بمرحلة رياض لإنجاح منظومة التعليم الجديدة، مؤكدة أنه لا يمكن الاستمرار في الاعتماد على هذه الفصول.
وأضافت "نصر" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه يمكن أيضًا البحث عن بدائل أخرى لتخفيف كثافة الطلاب فى الفصول كاستخدام النوادي التي تصلح لـ فصول، وذلك في إطار الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.
وفى سياق متصل أوضحت نصر أن الاعتراض على المدة الزمنية لـ جدول امتحانات الثانوية العامة بمثابة حكم مسبق، ويجب الانتظار إلى ما بعد انتهائها، مشيرة إلى أن واضعي الامتحانات يراعون كافة الاحتياجات التي يحتاجها الطالب لأداء الامتحانات كالمدة الزمنية.
وتابعت: "نحن أمام نظام تعليم جديدة يتبعه نظام إمتحانات مختلف عن نظام امتحانات النظام السابق والحكم الان عليه سابق لأوانه".
ومن جانبه اقترح الدكتور مصطفى كمال عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن تمنح وزارة الأوقاف قطع من أراضيها لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لبناء مدارس في المناطق التي بها كثافات عالية للطلاب داخل الفصول ولا يوجد أراضي تابعة لوزارة التعليم.
وأكد كمال خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، على ضرورة تسهيل الإجراءات أمام المدارس الخاصة التي تتمتع بتكلفة مصاريف منخفضة، لاستيعاب طلاب الأسرة متوسطة الدخل كنوع من مساعدة الحكومة لتخفيف عبء تكلفة بناء مدارس جديدة.
وتابع:" لا يمكن الاعتماد على الفصول المتنقلة لتخفيف كثافة الطلاب فى ظل وجود عجز فى المدرسين خاصة المتدربين منهم".
كان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلن أنه سوف يتم عمل فصول متنقلة لحل مشكلة الكثافات الطلابية التي تعاني منها المدارس.
وقال الوزير، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن هذه الفصول تشبه المباني المسبقة التجهيز التي يستخدمها المهندسون أثناء العمليات الإنشائية، مشيرا إلى أنه يمكن تركيب هذه الفصول بسهولة نسبية على أرض فضاء لحل المشكلة في منطقة بعينها.
وأضاف: "هذه الفكرة ستكون بمثابة حل مؤقت أو مرحلي لأزمة كثافات الفصول، لحين إتاحة الأراضي والمباني الثابتة".
كانت وزارة التربية والتعليم أعلنت أن أزمة ارتفاع كثافات الفصول لا توجد إلا في أربع محافظات فقط، هي القاهرة والإسكندرية والقليوبية والجيزة، أما باقي المحافظات فلا تعاني مدارسها من هذه الكثافات العالية، وفى ظل تطبيق نظام التعليم الجديد وإنشاء مدارس يكلف الدولة كثيرا إضافة إلى اشكالية عدم وجود اراض خالية لبناء المدارس أعلن الدكتور طارق شوقى عن إنشاء فصول متنقلة لحل الأزمة مؤقتا.
وفى الصدد قالت الدكتور ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إنه يمكن الاعتماد على الفصول المجهزة المتنقلة كحل مؤقت فقط هذا العام لحل مشكلة الكثافات الطلابية بالمدارس خاصة بمرحلة رياض لإنجاح منظومة التعليم الجديدة، مؤكدة أنه لا يمكن الاستمرار في الاعتماد على هذه الفصول.
وأضافت "نصر" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه يمكن أيضًا البحث عن بدائل أخرى لتخفيف كثافة الطلاب فى الفصول كاستخدام النوادي التي تصلح لـ فصول، وذلك في إطار الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.
وفى سياق متصل أوضحت نصر أن الاعتراض على المدة الزمنية لـ جدول امتحانات الثانوية العامة بمثابة حكم مسبق، ويجب الانتظار إلى ما بعد انتهائها، مشيرة إلى أن واضعي الامتحانات يراعون كافة الاحتياجات التي يحتاجها الطالب لأداء الامتحانات كالمدة الزمنية.
وتابعت: "نحن أمام نظام تعليم جديدة يتبعه نظام إمتحانات مختلف عن نظام امتحانات النظام السابق والحكم الان عليه سابق لأوانه".
ومن جانبه اقترح الدكتور مصطفى كمال عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن تمنح وزارة الأوقاف قطع من أراضيها لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لبناء مدارس في المناطق التي بها كثافات عالية للطلاب داخل الفصول ولا يوجد أراضي تابعة لوزارة التعليم.
وأكد كمال خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، على ضرورة تسهيل الإجراءات أمام المدارس الخاصة التي تتمتع بتكلفة مصاريف منخفضة، لاستيعاب طلاب الأسرة متوسطة الدخل كنوع من مساعدة الحكومة لتخفيف عبء تكلفة بناء مدارس جديدة.
وتابع:" لا يمكن الاعتماد على الفصول المتنقلة لتخفيف كثافة الطلاب فى ظل وجود عجز فى المدرسين خاصة المتدربين منهم".
كان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلن أنه سوف يتم عمل فصول متنقلة لحل مشكلة الكثافات الطلابية التي تعاني منها المدارس.
وقال الوزير، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن هذه الفصول تشبه المباني المسبقة التجهيز التي يستخدمها المهندسون أثناء العمليات الإنشائية، مشيرا إلى أنه يمكن تركيب هذه الفصول بسهولة نسبية على أرض فضاء لحل المشكلة في منطقة بعينها.
وأضاف: "هذه الفكرة ستكون بمثابة حل مؤقت أو مرحلي لأزمة كثافات الفصول، لحين إتاحة الأراضي والمباني الثابتة".