عبد المنعم سعيد: الطرق الجديدة تحميها القوات المسلحة لمنع العشوائيات.. فيديو

قال الدكتور عبد المنعم سعيد المفكر والكاتب، إن قضية العشوائيات من أبرز التحديات التي تواجهها الدولة المصرية مثل التعليم والصحة.



وأضاف سعيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن العشوائيات مباني غير مخططة وغير مرخصة وموجودة في ظروف تتعانق معها الأفكار الإرهابية مع الفقر، وهي ظاهرة تفشت في مصر خلال العقود الأربعة الأخيرة وكان لابد من مواجهتها.



وأكد الدكتور عبد المنعم سعيد المفكر والكاتب، أن مواجهة تحدي العشوائيات والتغلب عليه، بدأ بالفعل بعد 30 يونيو 2013 وتولى الرئيس عبد الفتاح السيسي لقيادة البلاد وبدأ يفتح هذا الملف، وانطلق التطوير في المناطق العشوائية الخطرة للغاية، ويتم نقلهم إلى مجتمع مختلف تماما عن ثقافة العشوائيات.



وتابع الدكتور عبد المنعم سعيد المفكر والكاتب، أن العشوائيات أفرزت مجتمع أقل تعليما، متردي الصحة، فهو بمثابة بقعة سوداء وبدأت تستشري بجانب الطرق الجديدة ، واصفا الحياة في العشوائيات بأنها حياة مريضة إن لم تكن جسديا وفكريا.



وأوضح عبد المنعم سعيد المفكر والكاتب، أن جميع الطرق الجديدة أصبحت محمية من القوات المسلحة الأمر الذي يستحيل معها بناء مناطق عشوائية.

