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تطوير العشوائيات: السكان ارتكبوا مخالفات في مشروع زرزارة ببورسعيد

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 08:18 م
صدى البلد
البهى عمرو
قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، إن الأسر التي استلمت وحدات سكنية في مشروع بشاير الخير 2 ذهبوا بـ «شنطة هدومهم» فقط، واستلموا المفاتيح والعقود.

وأضاف خالد صديق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الأسرة المستلمة الوحدات السكنية في مشروع بشاير الخير 2 مطالبين بدفع قيمة الصيانة الشهرية فقط من أجل الحفاظ على المكان وتطويره.

وأكد صديق، أن المشروع الأول من بشاير الخير يشمل 1632 وحدة سكنية تم تسلميها بالكامل منذ نحو العام.

وأوضح المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، أن مشروع منطقة زرزارة في بورسعيد شهد عدد من المخالفات بعد قيام بعض الأسر بإقامة «عشش» فراخ، مع كتابة العديد من الإعلانات على حوائط العمارات، وعلى الفور اتخذ محافظ بورسعيد قرارا بإزالة جميع الأمور المخالفة من المشروع.

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