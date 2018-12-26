تطوير العشوائيات: السكان ارتكبوا مخالفات في مشروع زرزارة ببورسعيد

قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، إن الأسر التي استلمت وحدات سكنية في مشروع بشاير الخير 2 ذهبوا بـ «شنطة هدومهم» فقط، واستلموا المفاتيح والعقود.





وأضاف خالد صديق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الأسرة المستلمة الوحدات السكنية في مشروع بشاير الخير 2 مطالبين بدفع قيمة الصيانة الشهرية فقط من أجل الحفاظ على المكان وتطويره.





وأكد صديق، أن المشروع الأول من بشاير الخير يشمل 1632 وحدة سكنية تم تسلميها بالكامل منذ نحو العام.



