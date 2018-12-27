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محافظات

محافظ الوادي: حصر وتسجيل العمالة الراغبة فى العمل بمصانع أبو طرطور

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 01:01 ص
اللواء محمد الزملوط
اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
منصور ابوالعلمين
أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، عن بدء حصر العمالة والتسجيل لمن يرغب فى العمل بمصانع  أبو طرطور خاصة مصنع الأسمدة والمواد الكيماوية والذى يتم إنشاؤه حاليا.

من جانبه قال أحمد طليب مدير مكتب العمل بالمحافظة، إنه يحب على من يرغب فى العمل بالمصنع أن يتوجه للتسجيل فى مكاتب القوى العاملة بالوادى الجديد، ومعه صورة الرقم القومى وصورة المؤهل صور من شهادات الخبرة، وذلك لتسجل بياناته لحين الإعلان الفعلى عن الوظائف المقررة بالمصنع.

وأوضح أن الأولوية ستكون للشباب من أبناء المحافظة وفقًا للوائح والشروط المعمول بها .

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