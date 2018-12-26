رئيس تطوير العشوائيات يحدد معايير سحب الوحدات السكنية من المخالفين .. فيديو

حذر المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، من سحب الوحدات السكنية من المخالفين للشروط في مشروعات الإسكان.



وأضاف خالد صديق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هناك بعض الأشخاص امتنعوا عن دفع القيمة الإيجارية في مشروع حي الأسمرات ومنهم من قرر تحويل بعض الوحدات السكنية إلى مقر إداري أو مشروع وهي مخالفات تم القضاء عليها.



وأوضح المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، أن هناك أشخاصا قاموا ببيع الوحدة السكنية ولكن تم سحب الوحدة، لأن هذا الإجراء يعد اعترافا ضمنيا بأنه يمتلك البدائل لتوفير مسكن.