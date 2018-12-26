هواوي: شحن 200 مليون موبايل خلال 2018

أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلك عن تحقيق رقم قياسي جديد في عدد شحنات هواتفها الذكية خلال عام 2018 التي بلغت أكثر من 200 مليون وحدة تم شحنها للأسواق العالمية، ويرجع الفضل في تحقيق هذا الإنجاز الجديد الي ثقة ودعم مستهلكي وشركاء هواوي حول العالم، إضافة الي مزايا وقدرات هواتف هواوي الذكية التي تشمل كل من سلسلة Mate 20 وP20 وهواتف Honor 10.
وتضمنت شحنات هواوي التي تبلغ 200 مليون وحدة على أجهزة Honor التي أسهمت في تحقيق هذا الرقم الكبير.
وصرح "ريتشارد يو"، الرئيس التنفيذي لمجموعة هواوي لأعمال المستهلك، "بالنظر الي المستقبل، ستركز مجموعة هواوي لأعمال المستهلك على مفهوم أعمالها الذي يرتكز على المستهلك، وسنستمر في ابتكار منتجات جديدة، وسنبذل كل جهدنا في أن نصبح رواد ومتصدري الموجة القادمة من ثورة الهواتف الذكية، كما أننا سنقدم قيمة جديدة للمستهلكين، لتوفير مزايا أكثر تساعد المستهلكين على الاستمتاع أكثر بحياتهم، وهذا ما يجعل من هواوي علامة تجارية مفضلة لدي المستهلكين حول العالم".