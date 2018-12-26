هواوي: شحن 200 مليون موبايل خلال 2018

أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلك عن تحقيق رقم قياسي جديد في عدد شحنات هواتفها الذكية خلال عام 2018 التي بلغت أكثر من 200 مليون وحدة تم شحنها للأسواق العالمية، ويرجع الفضل في تحقيق هذا الإنجاز الجديد الي ثقة ودعم مستهلكي وشركاء هواوي حول العالم، إضافة الي مزايا وقدرات هواتف هواوي الذكية التي تشمل كل من سلسلة Mate 20 وP20 وهواتف Honor 10.





وتضمنت شحنات هواوي التي تبلغ 200 مليون وحدة على أجهزة Honor التي أسهمت في تحقيق هذا الرقم الكبير.



