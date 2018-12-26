تعاون علمي وبحثي بين جامعتي قناة السويس وكارولينسكا الطبية بالسويد

استقبل الدكتور عاطف أبو النور، رئيس جامعة قناة السويس اليوم، الأربعاء، الدكتور مصطفى محمد حسن، أستاذ طب المعمل بمركز البحوث الإكلينيكية وطب الأورام التجريبي بجامعة كارولينسكا بستوكهولم مملكة السويد والمنسق الرسمى لها، بحضور الدكتور علاء الدين سعد عبد الحميد أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب البشرى بجامعة قناة السويس.



