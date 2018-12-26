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تعليم

تعاون علمي وبحثي بين جامعتي قناة السويس وكارولينسكا الطبية بالسويد

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 08:22 م
صدى البلد
انجي هيبة
استقبل الدكتور عاطف أبو النور، رئيس جامعة قناة السويس اليوم، الأربعاء، الدكتور مصطفى محمد حسن، أستاذ طب المعمل بمركز البحوث الإكلينيكية وطب الأورام التجريبي بجامعة كارولينسكا بستوكهولم مملكة السويد والمنسق الرسمى لها، بحضور الدكتور علاء الدين سعد عبد الحميد أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب البشرى بجامعة قناة السويس.

وبحث اللقاء تعزيز سبل التعاون بين الطرفين فى ظل توقيع اتفاقية سابقة بين الجامعتين، وتبادل المعلومات العلمية والباحثين وأعضاء هيئة التدريس والبحث العلمى والندوات المشتركة وورش العمل والمؤتمرات والتعاون فى تطوير التعليم والأبحاث.

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