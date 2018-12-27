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أخبار البلد

ورشة عمل للتعريف بنظم الحسابات الإلكترونية للضرائب يناير المقبل

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 04:01 ص
صدى البلد
احمد عبد القوى
أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT راعي الصناعة الرقمية عن تنظيم ورشة عمل بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية تحت عنوان "التحول من نظم الحسابات المكتوبة إلى نظم الحسابات الإلكترونية طبقًا لمعايير الرقابة الداخلية على نظم الحاسبات الآلية"، وذلك في التاسع من يناير المقبل في مقر مبنى مصلحة الضرائب المصرية - بمركز كبار الممولين.

ينعقد اللقاء بمشاركة عبد العظيم حسين عبد العظيم رئيس مصلحة الضرائب، والمهندس وليد جادرئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلوماتCIT، ومها رشاد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات – ايتيدا ، ورشا عبد العال رئيس وحدة فحص نظم الحسابات الآلية بمصلحة الضرائب.

ومن المقرر أن يتضمن اللقاء العديد من الأنشطة أهمها التعريف بقرار الدكتورمحمد معيط وزير المالية رقم 542 لسنة 2018، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على معايير الرقابة على نظم الحسابات الآلية بما يحقق المتطلبات الضريبية و كيفية تطبيقها على برامج الحسابات الآلية بالشركات المحلية من الأعضاء، ومناقشة تفصيلية لأبرز المعايير الخاصة بمعايير الرقابة العامة الخاصة ببيئة النظام General Controls، ومعايير الرقابة الخاصة بالتطبيقات Application Controls، ومعايير التطبيقات المالية والمتطلبات الضريبية Financial Reporting And Tax Controls.

يأتي هذا التعاون تتويجًا لمجهودات الغرفة بالتعاون مع مصلحة الضرائب على مدار 3 سنوات والتي أسفرت عن إعتماد الدكتور محمد معيط وزير المالية للنسخة النهائية للمعايير الخاصة بفحص نظم الحاسبات الإلكترونية وبدء العمل بها اعتبارا من يناير 2019.

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