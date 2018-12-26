موجز البلد| السيسي يفتتح بشاير الخير 2.. محمد صلاح يسجل هدفا.. مبارك يدلي بشهادته

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جاء أبرزها، افتتاح الرئيس السيسي لمشروع بشاير الخير 2 في إطار خطة الدولة لتطوير العشوائيات.
ومحمد صلاح يحرز هدفا ويقود ليفربول للفوز على نيوكاسل برباعية، والرئيس الأسبق مبارك يدلي بشهادته في قضية اقتحام السجون المتهم فيها المعزول محمد مرسي.
جاء أبرزها، افتتاح الرئيس السيسي لمشروع بشاير الخير 2 في إطار خطة الدولة لتطوير العشوائيات.
ومحمد صلاح يحرز هدفا ويقود ليفربول للفوز على نيوكاسل برباعية، والرئيس الأسبق مبارك يدلي بشهادته في قضية اقتحام السجون المتهم فيها المعزول محمد مرسي.