موجز البلد| السيسي يفتتح بشاير الخير 2.. محمد صلاح يسجل هدفا.. مبارك يدلي بشهادته

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جاء أبرزها، افتتاح الرئيس السيسي لمشروع بشاير الخير 2 في إطار خطة الدولة لتطوير العشوائيات.



ومحمد صلاح يحرز هدفا ويقود ليفربول للفوز على نيوكاسل برباعية، والرئيس الأسبق مبارك يدلي بشهادته في قضية اقتحام السجون المتهم فيها المعزول محمد مرسي.