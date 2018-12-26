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حوادث

زنقة جواز.. «الفلوس» تدفع خريجًا لأداء الامتحان بدلا من طالب في جامعة بنها

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 08:20 م
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
ألقى رجال مباحث قسم ثان بنها، القبض على خريج من جامعة بنها، حاصل على ليسانس آداب؛ لأدائه امتحان مادة التصوف الإسلامي، محل طالب بالكلية، نظير مبلغ مالي؛ كمساعدة له في الزواج.

وكان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا من العميد أحمد رشدي، مأمور قسم ثان بنها، يفيد بضبط أحد الأشخاص يؤدي مادة التصوف الإسلامي للفرقة الثالثة بكلية الآداب، مكان طالب، وذلك بالمخالفة للقوانين واللوائح.

وتبين قيام "م. م"، الحاصل على ليسانس الآداب، بأداء الامتحان المقرر على الفرقة الثالثة، قسم اللغة العربية، مادة التصوف الإسلامي، محل الطالب "ف. م" بالكلية، وبسؤال المتهم؛ اعترف بارتكابه الواقعة نظير مقابل مادي.

وحرر عن ذلك المحضر رقم 7821 جنح القسم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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