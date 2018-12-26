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تعليم

أفيشات أفلام وشخصيات كرتونية بمعرض تربية نوعية القاهرة

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 08:16 م
صدى البلد
ياسمين سامى
نظمت كلية التربية النوعية بجامعة القاهرة ،اليوم طالأربعاء"، معرضا فنيا تحت عنوان "ابداعات فنية إعلامية"  لطلاب الفرقة الرابعة بقسم الإعلام التربوي بالكلية.

وأوضحت منى وهبي رئيس اتحاد طلاب كلية التربية النوعية بجامعة القاهرة في تصريح لـ"صدي البلد" أن المعرض يقوم علي إبراز مهارات طلاب الفرقة الرابعة بقسم الإعلام التربوي في إعادة تدوير المواد المستهلكة كالكارتون وغيرها. 

وأضافت أن المعرض شهد لوحات فنية وأفيشات أفلام ورسوم متحركة من مواد كارتونية وبلاستيكية يغفل الشخص العادي عن إستخدامها مرة أخري.

وأشارت مني إلى نجاح المعرض في تقديم المواهب الفنية من طلاب الكلية، لافتة إلي وجود مواهب فنية عديدة تحتاج لمثل تلك المعارض لإبراز موهبتها وتشجيعها على الاستمرار والتطوير.

وذكرت مني أن المعرض حضره الدكتور مخلص محمود عميد كلية التربية النوعية بجامعة القاهرة والدكتورة صفاء محمد شوقي وكيل كلية التربية النوعية لشئون التعليم والطلاب والدكتور ثروت فتحي رئيس قسم الإعلام التربوي بالكلية.

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