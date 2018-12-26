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تعليم

التغذية السليمة والوقاية من الأمراض.. برنامج تدريبي لجامعة قناة السويس

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 08:36 م
صدى البلد
انجي هيبة
نظمت إدارة تدريب أفراد المجتمع بجامعة قناة السويس، برنامجًا تدريبيًا عن التغذية السليمة والوقاية من الأمراض وذلك للعاملين بمديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، حاضرت فيه الدكتورة سها الصفتي أستاذ التغذية بكلية التربية، وبدأت الفعاليات بتحديد الهدف من الغذاء وهو إطالة العمر الصحي للفرد.

وأوضحت أن أساسيات التغذية واحدة في جميع مراحل عمر الإنسان، فكل مرحلة عمرية تحتاج لنمط غذائي ونمط حياة سليم.

وتتحدد أساسيات التغذية السليمة كتنظيم أوقات الوجبات في الرضاعة والفطام وعند الكبر، وتحديد السعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم وتثبيتها وفقا للسن والنوع وبالاعتدال والترشيد.

وأوضحت "الصفتي"، أن الطفل حتى ثلاث سنوات يحتاج إلى ألف سعر حراري، ومن ثلاث سنوات وحتى نهاية العمر يحتاج ٢٠٠٠ سعر حراري، قد تصل لـ٣٠٠٠ سعر فيما قبل الـ٩ سنوات.

وأضافت أن من أهم أساسيات التغذية السليمة تقسيم السعرات وفق الهرم الغذائي الحديث الذي تتمثل قاعدته في مجموعة النشويات (الأرز والخبز والمكرونة، ويجب أن تشكل ٥٠% من الغذاء اليومي للفرد، تليها في الهرم الغذائي مجموعة الفواكه، والخضروات كمصدر الألياف وقليل السعرات الحرارية فكل ١٠٠جم من الخضروات تعطي ٢٥ سعر حراري فقط، بينما الفاكهة التي تحتوي على السكريات الأحادية والثنائية فثمرة الفاكهة الواحدة( ٣٠ جم ) تعطي ٦٠ سعر حراري، يلي هذه المجموعة في الهرم الغذائي مجموعة اللحوم والألبان ومنتجاتها ويجب ان يتضمن الغذاء اليومي للفرد ٢٠% منها بمعدل جرام بروتين واحد لكل كيلو جرام من الوزن المثالي للجسم، وفي قمة الهرم وبنسبة بسيطة جدا تقع الدهون والزيوت والحلويات.

في الختام ذكرت الدكتورة سها الصفتي بعض المشروبات الساخنة التي ترفع معدل الحرق في الجسم مثل الشاي الأخضر والزنجبيل والنعناع، وتطرقت لحمية داش التي تعتمد على تقليل الملح والسكر مع تنظيم العناصر الغذائية في الدم.

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