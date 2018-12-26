درة تخطف الأنظار بفستان مثيرعلى الإنستجرام.. صور

حرصت الفنانة التونسية درة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الأجتماعى"الإنستجرام"، بصورة جديدة.



خطفت درة الأنظار بإطلالة سوداء مثيرة ، حيث ارتدت فستان أنيق باللون الأسود، وتميز التصميم بصيحة الكتف الواحد، كما أتسم بذيل طويل وقصير من الأمام مما كشف عن ساقيها، وأنتعلت حذاء راقي ذا كعب عالى تميز بالفصوص البراقة.



وأكملت إطلالتها بعقد راقى مصنوع من حبات الألماس الراقية، فيما أعتمدت على شعرها المرفوع ووضعت مكياجا جاذبا، كشف عن جمال ملامحها







