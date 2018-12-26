عمة الطفل محمد أشرف تروي تفاصيل حادث انهيار مبنى مدرسة المرج

قالت فاتن مغربي عمة الطفل محمد أشرف التلميذ بمدرسة المرج الابتدائية "المدرسة" التي شهدت واقعة سقوط سورها على التلاميذ منذ ايام،، إنها اضطرت لجمع جميع أبناء العائلة الذين يدرسون بنفس المدرسة، بعدما فوجئت بحالة من الهرج والمرج بالقرب منها، بعد سقوط سقف جزء من المظلة الأسمنتية التي يقف تحتها طابور الصف السادس الإبتدائي.



وأشارت خلال لقاء تلفزيوني على فضائية إم بي سي مصر، إلي أن العاملين بالمدرسة كانوا في حالة من الذعر والقلق على الطلاب المصابين، مؤكدة أن هناك 7 أطفال قد أصيبوا إثر سقوط الكتل الأسمنتية عليهم ولقي أحدهم مصرعه.



وتابعت، أنهم عانوا في علاج الطفل حيث انقسمت العائلة لفريقين للبحث عن الطفل بالمستشفيات، مؤكدة أن الطفل أصيب بشكل بالغ في رأسه ما تتطلب نقله إلى مستشفي متخصص.