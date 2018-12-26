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اقتصاد

رئيس جمعية المعماريين المصريين يرصد تطور قوانين الإيجارات منذ عام 1921

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 08:17 م
المعماري استشاري
المعماري استشاري سيف الله سامي أبوالنجا، رئيس مجلس إدارة جم
محمد صبيح
رصد المعماري استشاري سيف الله سامي أبوالنجا، رئيس مجلس إدارة جمعية المعماريين المصريين، مراحل تطور قانون الإيجارات في مصر، لافتا إلى أن المشكلة الحالية تتمثل فى وجود 4 قوانين منظمة للإيجارات في مصر غير مصنفة لأحد أطراف المنظومة الإيجارية.

وأوضح لـ صدى البلد، أن الدولة تتدخل في تحديد سعر القيمة الإيجارية منذ عام 1921 بسبب احتكار فئة محدد العقار في مصر ورفع سعر الإيجارات.. لافتا إلى أنه تم تحرير السعر وفقا للعرض والطلب عام 1925، بعد إقرار حرية الملكية وحماية الملكية الخاصة في دستور عام 1923.

وأضاف أبو النجا في تصريحات لـ صدى البلد، أن الدولة تدخلت مرات أخرى عام 1958 وخفضت الإيجارات بالقانون بنسبة 35% من أصل الإيجار بعد حرب 1956، حتى إصدار قانون تحديد القيمة الإيجارية في الستينيات.. من خلال لجان من الأحياء والمحليات تنزل المدن وتحدد القيمة الإيجارية وفقا لقيمة الاستثمار والأرض وسعر الفائدة.

واستطرد، أنه تم إصدار القانون رقم 49 لسنة 77، قانون 49 لسنة 77 بأن يكون معامل الاستثمار 7% بالإضافة إلى 3% صيانة آلية تحديد القيمة الإيجارية للوحدة، حتى إصدار قانون الإيجار الجديد عام 1996 الذي أقر تحرير العقود وفقا لسعر السوق.

وأكد أن مشكلة الإيجارات القديمة تتمثل في وجود 4 قوانين تنظم العلاقة بين أطراف المنظومة الإيجارية، الدولة، المؤجر، المستأجر، العقار، بعضها بقانون الإيجار القديم واخر باتحاد الشاغلين واخر بالقانون الجديد.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي استنكر تأجير المحلات بعقود قديمة وأرقام قليلة قائلًا: "بلاقي محلات متأجرة من 20 سنة، وبأرقام هزيلة، وماله نحترم العقد، بس الناس تحترم العقد وتسدد، ويكون ما بيسددوش، وبيخشوا معايا في منازعة، وقضية.. قضية إيه بقى؟ ده حتى ميرضيش ربنا أنت تاخد وتكبر والغلابة تضيع؟! ده التزام".

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