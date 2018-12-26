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الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الـ 72 ساعة المقبلة

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 08:17 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
حسام الحارتي
قال الدكتور أحمد عبد العال ، رئيس هيئة الأرصاد الجوية ، إن هناك حالة من عدم الاستقرار الجوي ستشهدها البلاد خلال الفترة المقبلة.

وأضاف في تصريحات هاتفية لبرنامج " آخر النهار "، المذاع عبر فضائية "النهار "، أن بداية عدم الاستقرار من الغد وسوف تسقط الأمطار على السواحل الشمالية، والوجه البحري ، والقاهرة الكبرى.

وواضح أن استمرار حالة الطقس السيئ حتى السبت المقبل ، إضافة إلى انخفاض درجة الحرارة من 3 :4 درجات.

وناشد رئيس هيئة الأرصاد الجوية، السائقين بضرورة الالتزام بالقواعد المرورية خلال الايام المقبلة، والسير بحذر شديد للغاية لتفادي حدوث الحوادث.

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