الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الـ 72 ساعة المقبلة

قال الدكتور أحمد عبد العال ، رئيس هيئة الأرصاد الجوية ، إن هناك حالة من عدم الاستقرار الجوي ستشهدها البلاد خلال الفترة المقبلة.



وأضاف في تصريحات هاتفية لبرنامج " آخر النهار "، المذاع عبر فضائية "النهار "، أن بداية عدم الاستقرار من الغد وسوف تسقط الأمطار على السواحل الشمالية، والوجه البحري ، والقاهرة الكبرى.



وواضح أن استمرار حالة الطقس السيئ حتى السبت المقبل ، إضافة إلى انخفاض درجة الحرارة من 3 :4 درجات.



وناشد رئيس هيئة الأرصاد الجوية، السائقين بضرورة الالتزام بالقواعد المرورية خلال الايام المقبلة، والسير بحذر شديد للغاية لتفادي حدوث الحوادث.