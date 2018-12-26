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أخبار العالم

لبنان يدين الضربات الإسرائيلية على سوريا

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 08:27 م
صدى البلد
رويترز
أدانت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم الأربعاء، الغارات الجوية الإسرائيلية على سوريا من المجال الجوي اللبناني، وقالت إنها تدعم حق سوريا في الدفاع عن سيادتها.

وأكدت الخارجية اللبنانية في بيان لها أن وزير الخارجية جبران باسيل أصدر تعليماته لمندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة بتقديم شكوى لمجلس الأمن الدولي "بالخروقات الإسرائيلية الخطيرة التي تهدد الاستقرار في المنطقة، والتي شكلت خطرا على حركة الطائرات المدنية وكادت تتسبب بكارثة جوية كبيرة".

ونسبت وسائل إعلام رسمية سورية إلى مصدر عسكري القول إن طائرات حربية إسرائيلية، عبرت المجال الجوي اللبناني، نفذت هجمات بالصواريخ على أهداف قرب دمشق أمس الثلاثاء مما أدى إلى إصابة ثلاثة جنود سوريين، ولم تتضح طبيعة الأهداف.

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