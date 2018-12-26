خالد أبو بكر: اللي عايز يبقى محافظ لازم يذاكر كويس ..فيديو

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتح مشروع "بشاير الخير" بمنطقة غيط العنب في الإسكندرية.





وأضاف "أبو بكر"، في برنامجه "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن الرئيس أكد أن أي إنجاز ينفذه المصريون بأكملهم وليس الرئيس وحده، مضيفًا: "أصبحنا نمتلك روح الجماعة والفريق وكل فرد يعمل في مكانه".



