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خالد أبو بكر: اللي عايز يبقى محافظ لازم يذاكر كويس ..فيديو

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 08:25 م
خالد أبو بكر
خالد أبو بكر
هاني حسين
قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتح مشروع "بشاير الخير" بمنطقة غيط العنب في الإسكندرية.

وأضاف "أبو بكر"، في برنامجه "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن الرئيس أكد أن أي إنجاز ينفذه المصريون بأكملهم وليس الرئيس وحده، مضيفًا: "أصبحنا نمتلك روح الجماعة والفريق وكل فرد يعمل في مكانه".

وتابع: "كنت في حالة رضا واطمئنان بحديث الرئيس السيسي ورغبته في تنفيذ المشروعات التنموية وتسليمها في مواعيدها ومحاسبة المقصرين، ومساءلة المسئولين"، مضيفا: "اللي عايز يبقى محافظ لازم يذاكر كويس لأن الامتحانات على الهواء".

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