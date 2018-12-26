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أخبار البلد

باسل السيسي: 24 شركة سياحية وقعت عليها جزاءات

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 08:39 م
اجتماع غرفة شركات
اجتماع غرفة شركات سياحية
محمد الاسكندرانى
كشف باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، عن إبلاغ الوزارة للغرفة أمس بخفض عدد الشركات الموقع عليها عقوبات لمخالفات العمرة من 146 إلى 24 شركة فقط، حيث تم تبرئة باقي الشركات.

وأكد "السيسي" في كلمته بالمؤتمر الصحفي لمجلس إدارة الغرفة برئاسة حسام الشاعر، أن لائحة الجزاءات التي تعاقب بها الشركات لم تعرض عليها وهو تقليد جديد غير مستحب، موضحا أن الغرفة ستطالب الوزارة بإعلان لائحة العقوبات والجزاءات.

ولفت إلى أن الوزارة سمحت هذا العام للشركات الموقع عليها جزاءات بإجراء توثيق عقود العمرة للموسم الجديد حتى انتهاء التحقيقات، وذلك تيسيرا عليها، موضحا أن الشركات كانت تعلم بمخالفتها وعقوبتها لذا فمن وثق عقوده كان مطمئنا لبراءته.

وأضاف أن هناك لائحة مُعلنة على مدار الأعوام الماضية بالجزاءات التي يتم توقيع طبقا لحجم المخالفة، لافتا إلى أن الشركات من حقها أن تتظلم في خلال 60 يوما من توقيع العقوبات. 

وأوضح أن الزيادة في أعداد تأشيرات العمرة التي حصلت عليها الشركات السياحية موسم العمرة الماضي زيادة وأهمية، حيث يتم حصول الشركات على تأشيرات العمرة ولم تنفذ ويجب مراجعة التأشيرة المنفذة مع وزارة السياحة ومطابقتها بالتأشيرات التي صدرت من السفارة وربطها بالموقع الرسمي لوزارة الحج السعودي.

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