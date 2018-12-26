باسل السيسي: 24 شركة سياحية وقعت عليها جزاءات

كشف باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، عن إبلاغ الوزارة للغرفة أمس بخفض عدد الشركات الموقع عليها عقوبات لمخالفات العمرة من 146 إلى 24 شركة فقط، حيث تم تبرئة باقي الشركات.





وأكد "السيسي" في كلمته بالمؤتمر الصحفي لمجلس إدارة الغرفة برئاسة حسام الشاعر، أن لائحة الجزاءات التي تعاقب بها الشركات لم تعرض عليها وهو تقليد جديد غير مستحب، موضحا أن الغرفة ستطالب الوزارة بإعلان لائحة العقوبات والجزاءات.





ولفت إلى أن الوزارة سمحت هذا العام للشركات الموقع عليها جزاءات بإجراء توثيق عقود العمرة للموسم الجديد حتى انتهاء التحقيقات، وذلك تيسيرا عليها، موضحا أن الشركات كانت تعلم بمخالفتها وعقوبتها لذا فمن وثق عقوده كان مطمئنا لبراءته.



