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أخبار العالم

أوكرانيا تعاقب برلمانيين ورجال أعمال روس.. وموسكو: قرار مثير للسخرية

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 08:35 م
بترو بوروشينكو وفلاديمير
بترو بوروشينكو وفلاديمير بوتين
قسم الخارجي
أعلن مجلس الأمن القومى والدفاع الأوكرانى فى بيان له اليوم الأربعاء، فرض عقوبات جديدة ضد أفراد وكيانات قانونية فى روسيا وذلك خلال اجتماع اليوم للمجلس لمناقشة مسألة اتخاذ تدابير اقتصادية وغيرها من العقوبات ضد روسيا.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية أن القرار شمل عددا من الأفراد والكيانات الروسية من بينهم عدد من النواب فى مجلس الدوما الروسى وكبار رجال الأعمال وشركات روسية حيث تتهمهم السلطات الأوكرانية بدعم الأعمال العدائية ضد كييف.

وردت روسيا على لسان رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الدوما الروسي، ليونيد سلوتسكي، الذي قال إن قرار الرئيس الأوكرانى بفرض عقوبات على نواب مجلس الدوما الروسى غرضه استفزاز الحكومة الروسية وزيادة حدة الصراع بين البلدين واستخدام العداء مع روسيا لصالح ترشحه للإنتخابات القادمة.

ووصف لسلوتسكى الوضع الحالى بأنه مثير للسخرية، لأن الرئيس الأوكرانى لم ينجح فى القيام بإنجازات حقيقية داخل بلاده لذلك كان البحث عن عدو خارجى ليحمله مسئولية تدهور الأوضاع فى أوكرانيا، معتبرا أنه وسيلة الإنقاذ الوحيدة بالنسبة له خاصًا عشية الإنتخابات الرئاسية فى أوكرانيا.

وتابع سلوتسكى أن الرئيس الأوكرانى كلما شعر أن الأوضاع بدأت تهدأ فيما يخص الأزمة الروسية الأوكرانية سعى لإتخاذ قرارات تشعلها من جديد.

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