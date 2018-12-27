تمريض القاهرة تنظم رحلة مجانية لأبو قير البحرية ..19 فبراير

أعلن نبيل عصام رئيس اتحاد طلاب كلية التمريض بجامعة القاهرة ،عن تنظيم الاتحاد زيارة لقاعدة أبو قير البحرية للقوات المسلحة بالإسكندرية بالتعاون مع رعاية الشباب بالكلية.



وأوضح نبيل في تصريح خاص ل "صدى البلد" أنه من المقرر تنظيم الرحلة يوم 19 فبراير بشكل مجاني علي أن تتولى أتوبيسات القوات المسلحة مهمة الانتقالات.



وذكر نبيل انه تم طرح استمارة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" للتسجيل والاشتراك بالرحلة لافتا إلى أن موعد الرحلة قابل للتغيير تبعا لموافقة القوات المسلحة علي الميعاد.

