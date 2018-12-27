النائبة هبة هجرس توجه طلب إحاطة لوزير الكهرباء لحل أزمة الأسلاك بالحي السابع

أكدت النائبة هبة هجرس أنها تقدمت بطلب احاطة للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، لتوجيهه للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، بشأن حل مشكلة الكهرباء بمنطقة الحي السابع.



وأضافت هجرس في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذه المنطقة يوجد بها خلل في الأسلاك الكهربائية مما يؤدي إلى نشوب حريق بشكل مستمر بهذه المنطقة، الأمر الذي يروع المواطنين ويجعلهم في وضع غير آمن.



وأكدت عضو مجلس النواب على أنها تقدمت ببيان عاجل إلى الوزارة ولكن لم تتحرك حتى الآن مما جعلها تتقدم إلى تقديم هذا الطلب لمعرفة الأسباب التي تجعل الوزارة تتهاون في هذا الأمر والعمل على حل المشكلة وعمل اللازم.

