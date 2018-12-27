ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية من سائل يقول: هل على الصم والبكم حفظ القرآن والصلاة والصوم".
أجابت الدار أن الصلاةُ والصوم ركنان من أركان الإسلام، وهما واجبان على كل مسلم بالغ عاقل، والصَّمَمُ والبَكَمُ لا يمنعان من الصلاة والصيام.
وأضاف: حفظُ القرآن فإن كان الأصمُّ والأبكمُ يستطيع حفظ القرآن فله أجره وثوابه، أما إذا كان لا يستطيع فلا شيء عليه.
أجابت الدار أن الصلاةُ والصوم ركنان من أركان الإسلام، وهما واجبان على كل مسلم بالغ عاقل، والصَّمَمُ والبَكَمُ لا يمنعان من الصلاة والصيام.
وأضاف: حفظُ القرآن فإن كان الأصمُّ والأبكمُ يستطيع حفظ القرآن فله أجره وثوابه، أما إذا كان لا يستطيع فلا شيء عليه.