

وأضاف: حفظُ القرآن فإن كان الأصمُّ والأبكمُ يستطيع حفظ القرآن فله أجره وثوابه، أما إذا كان لا يستطيع فلا شيء عليه.





ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية من سائل يقول: هل على الصم والبكم حفظ القرآن والصلاة والصوم".أجابت الدار أن الصلاةُ والصوم ركنان من أركان الإسلام، وهما واجبان على كل مسلم بالغ عاقل، والصَّمَمُ والبَكَمُ لا يمنعان من الصلاة والصيام.