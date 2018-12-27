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برلمان

برلمانية: مشروع تنمية الطفولة المبكرة درع حماية للطفل المصري

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 04:00 ص
النائبة مهجة الشريف،
النائبة مهجة الشريف، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان
القسم السياسى
قالت النائبة مهجة الشريف، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن مشروع تنمية الطفولة المبكرة يعتبر بمثابة درع حماية للطفل المصري

وأضافت "الشريف" في تصريحات لـ"صدى البلد"أن هذا المشروع يضمن إشراف الوزارة على جميع الحضانات على مستوى الجمهورية، موضحة أن هناك حضانات مجهولة المصدر ولا تمتلك ترخيص مما يجعلها خطر كبير يهدد الأطفال، حيث إن الأسرة البسيطة ليس لديها القدر الكافي من المعرفة لكي تحدد ماذا يجري داخل هذه الحضانة.

وأشارت عضو لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان، إلى أنه لابد من وجود نظام دوري للمتابعة والمحاسبة، حتى يكون هناك عمل جاد داخل هذه الحضانات، مما يعود بالنفع على أطفالنا والأسرة المصرية.

يذكر أن غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي قد صرحت بمشروع تنمية الطفولة المبكرة ،لافتة إلى أنه أحد أهم وأبرز مشروعات وزارة التضامن الاجتماعي في 2019 ،مؤكدة على أن الوزارة تعتمد توجه لتشجيع الاستثمار في مجال الحضانات على مستوى القطاع الخاص لديها اعتمادات للتمويل من خلال بنك ناصر الاجتماعي كما أن الوزارة تسعى لتشجيع الجمعيات الاهلية العاملة في مجال الحضانات على التوسع وافتتاح فروع وفصول أكثر لاستيعاب أعداد أكبر من الأطفال في المرحلة العلمية من يوم حتى 4 سنوات.

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