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الحكومة تفتح أبواب العطاء للجيل القادم..التضامن:تشجيع الاستثمار في الحضانات بالقطاع الخاص بدعم من بنك ناصر.. برلمانيون:ورقة رابحة في توفير العديد من فرص العمل..ودرع واق لحماية المواطن من أى أخطار

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 07:56 ص
الدكتورة غادة والى
الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى
القسم السياسى
أبو حامد:مشروع تنمية الطفولة المبكرة استجابة لتوجيه رئاسي مباشر
هجرس تشيد بتشجيع الاستثمار في الحضانات بالقطاع الخاص
الشريف:مشروع تنمية الطفولة المبكرة درع حماية للطفل المصري

بدأت الحكومة في اتخاذ خطوات قوية لتعزيز قدرة الأطفال على بناء شخصية سوية تكون قادرة على التنمية ،وتوفر لهم الرعاية اللازمة، وترفع معايير الأمان للأسرة المصرية مما يضمن تخريج جيل واعد لديه القدرة على قهر الصعاب ، وتمثلت أولى هذه الخطوات بإعلان غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي عن إطلاق مشروع تنمية الطفولة المبكرة ، حيث اعتبرت أنه أحد أهم وأبرز مشروعات وزارة التضامن الاجتماعي في 2019 ،مؤكدة على أن الوزارة تعتمد توجه لتشجيع الاستثمار في مجال الحضانات على مستوى القطاع الخاص، من خلال تمويل بنك ناصر الاجتماعي كما أن الوزارة تسعى لتشجيع الجمعيات الأهلية العاملة في مجال الحضانات على التوسع وافتتاح فروع وفصول أكثر لاستيعاب أعداد أكبر من الأطفال في المرحلة العلمية من يوم حتى 4 سنوات.

وحول هذا المشروع استطلع موقع"صدى البلد" آراء عدد من النواب حيث أكدوا جميعا على أنة يعتبر ورقة رابحة في توفير العديد من فرص العمل ودرع واق ضد أي تهديد يلحق بالمواطن المصري .

في البداية قال النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب،إن مشروع تنمية الطفولة المبكرة هو استجابة لتوجيه رئاسي مباشر. 

وأضاف "ابو حامد" في تصريحات لـ"صدى البلد"،أن أول من تطرق إلى هذا الموضوع هو الرئيس السيسي فقد تحدث كثيرا عن أولويات الدولة على تنمية الطفولة، لافتا إلى أن الدولة تحتاج إلى مثل هذا المشروع لمتابعة الأطفال والإشراف على هذه الحضانات وتوفير الرعاية اللازمة لهم، وتابع النائب قائلا:" كويس أوي أن الدولة تبداء من بدري في الاهتمام بالمواطن من صغره: ، مشيرا إلى أن ذلك يدل على أن البلد لديها وعي بأن الطفل المصري هو القادر على إدارة المستقبل.

وأشار وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان، إلى أن الدول المتقدمة تعتمد بشكل مباشر على المواطن في بناء الدولة من حيث الاهتمام بالطفل من صغره إلى أن يكبر ويكون قادر على التنمية.

ومن جانبها أيدت النائبة هبة هجرس عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، ما صرحت به وزيرة التضامن بشأن ،تشجيع الاستثمار في الحضانات بالقطاع الخاص بدعم من بنك ناصر.

وأضافت "هجرس" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن هذا المشروع له اهمية كبيرة تكمن في مساعدة المرأة على الخروج للعمل مما يجعلها تجد مكان مناسب لاستقبال أطفالها فضلا عن خلق فرص عمل داخل الحضانات الجديدة ، مما يصب في مصلحة أطفالنا في النهائية.

وتابعت النائبة قائلة:" لابد أن ينفذ هذا المشروع على أرض الواقع في أقرب وقت، لأهميته الكبيرة في تنمية منظومة القطاع الخاص وتوفير العديد من فرص العمل وإعداد جيل قادر على بناء وطنه.

وفي ذات السياق قالت النائبة مهجة الشريف عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب،إن مشروع تنمية الطفولة المبكرة يعتبر بمثابة درع حماية للطفل المصري.

وأضافت "الشريف" في تصريحات لـ"صدي البلد"أن هذا المشروع يضمن اشراف الوزارة على جميع الحضانات على مستوى الجمهورية،موضحة أن هناك حضانات مجهولة المصدر ولا تمتلك ترخيص مما يجعلها خطر كبير يهدد الأطفال، حيث أن الاسرة البسيطة ليس لديها القدر الكافي من المعرفة لكي تحدد ماذا يجري داخل هذه الحضانة.

وأشارت عضو لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان،إلى أنه لابد من وجود نظام دوري للمتابعة والمحاسبة حتى يكون هناك عمل جاد داخل هذه الحضانات، مما يعود بالنفع على اطفالنا والاسرة المصرية.

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