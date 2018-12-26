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حوادث

مصرع وكيلة مدرسة أسفل عجلات أتوبيس بالمنيا الجديدة

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 10:05 م
صدى البلد
ايمن رياض
لقيت وكيلة مدرسة مصرعها أسفل عجلات أتوبيس بمدينة المنيا الجديدة.

تلقى اللواء مجدي عامر مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا إخطارا من العميد مجدي سالم مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنيا يفيد بمصرع حنان ح. 50 سنة وكيلة مدرسة بالمنيا الجديدة دهسا بسيارة ميني باص خاصة بإحدى المدارس الخاصة بالمنيا الجديدة أثناء قيام السائق و مشرفة الباص بتوصيل طلاب المدرسة لمنازلهم عقب نهاية اليوم الدراسي و نقلت الجثة لمشرحة مستشفي المنيا العام تحت تصرفات النيابة العامة.

و أفاد تقرير الطبيب مفتش صحة المنيا الدكتور هاني اسحق شحاته حدوث الوفاة بسبب كسر بقاع الجمجمة و نزيف حاد بالمخ و فشل في التنفس و كسر مضاعف بعظام الساق اليمنى مع نزيف بالدورة الدموية الطرفية بالساق اليمنى ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات تحت إشراف المستشار أحمد العجوز رئيس نيابة مركز المنيا.

وقررت النيابة العامة التصريح بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة وطلب تحريات المباحث عن الواقعة وملابساتها والتحفظ على الباص وندب مهندس فني لفحصه وإعداد تقرير فني بذلك.

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