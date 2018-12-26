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فن

هاني سرحان يكشف حقيقة إنتاج جزء ثالث من مسلسل الأب الروحي

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 09:46 م
صدى البلد
شيرى نبيل
نفي المؤلف هاني سرحان وجود جزء ثالث من مسلسل " الأب الروحي " خاصة أن هذا الموضوع يخص شركة الإنتاج .

مسلسل " الأب الروحي " به العديد من المشاكل والقضايا استكمالا للأحداث السابقة التي يمكن أن تقدم ، فالدراما لا تقف عند فكرة معينة .

مسلسل "الأب الروحي" الجزء الأول تدور أحداثه عن عائلة كبيرة يسيطر عليها الأب زين العطار الذي يجسد دوره الفنان محمود حميدة، وله عدد كبير من الأبناء منهم من يعيش معه في المنزل عدا اثنين واحد منهم يعيش في ملجأ والآخر شخص عدواني، ويسرد المسلسل علاقة هذا الأب مع عصابات السلاح والمهربين.

يذكر أن الجزء الثاني من مسلسل "الأب الروحي" يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين، سوسن بدر وأحمد عبد العزيز ودنيا عبد العزيز ومحمود الجندي ووفاء سالم، وإيهاب فهمي ومحمد عز وعمرو صحصاح وآخرون، من تأليف هانى سرحان، للمخرج تامر حمزة، ومن نجوم الجزء الثاني محمد رياض وعبير صبري وسيمون وحسن حسني وهادي الجيار ولطفي لبيب وحنان شوقي وجمال عبد الناصر ومحمد التاجى وإيمان أبو طالب وآخرين.

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