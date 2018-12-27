نائب: إصدار مشروعي قانون التصالح في المخالفات والبناء الموحد خلال شهرين

قال النائب خالد عبد العزيز فهمي، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، وفى طريقها للانتهاء من مناقشة مشروع قانون البناء الموحد.



وأشار فهمى فى تصريحات لـ"صدى البلد" إلى ان إصدار قانون البناء الموحد سيساهم فى القضاء على العشوائيات ويسهل على المواطنين استصدار تراخيص البناء، مشيرا الى ان مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء يتم مراجعته فى مجلس الدولة ، لإرساله إلى البرلمان مرة اخرى؛ لعرضه على الجلسة العامة للمجلس للتصويت عليه.



وتوقع عضو لجنة الإسكان بالبرلمان بأن يصدر المجلس مشروعي قانون التصالح فى مخالفات البناء والبناء الموحد، وذلك خلال 60 يوما.