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محافظات

اليوم.. محافظ القليوبية يفتتح عددا من المشروعات في شبين القناطر

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 02:00 ص
الدكتور علاء عبدالحليم،
الدكتور علاء عبدالحليم، محافظ القليوبية
إبراهيم الهوارى
يفتتح الدكتور علاء عبدالحليم، محافظ القليوبية، اليوم الخميس يرافقه عدد من مسئولي الأجهزة التنفيذية بتفقد عدد من المشروعات بمدينة شبين القناطر.

وقال محافظ القليوبية، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن المشروعات الجارى تفقدها وافتتاحها تتضمن عددًا من المشروعات الخدمية بشبين القناطر وذلك في مجالات التعليم ومياه الشرب والصرف الصحي.

من ناحية أخرى يقوم محافظ القليوبية أيضا اليوم بتفقد مبادرة فحص فيروس سى لطلبة المدارس بمدرسة السلام بمدينة بنها.

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