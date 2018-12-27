فوائد صحية مذهلة لتناول السمسم .. تعرف عليها

قال الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، إن السمسم يحتوى على الكالسيوم، والزنك، والفسفور، والحديد، والمغنيسيوم، وهذه المعادن تعمل بشكل فعال على حماية العظام والمحافظة على سلامتها وصلابتها.



وأضاف النادى، أن السمسم يساعد فى الوقاية من الهشاشة والضعف والتخلخل، يحتوي السمسم على فيتامين د الذي له فائدة كبيرة في تقوية العظام.



وأشار إلى أن أفضل طريقة للحصول على الفائدة المرجوة من السمسم في تقوية العظام هي من خلال تناول ملعقة صغيرة على الريق في الصباح، أو خلطه مع الزبادي وتناوله بالملعقة، كما يمكن أن نقوم بتفعيل السمسم في نظامنا الغذائي على نطاق واسع، وذلك من خلال إضافته إلى أنواع السلطات المختلفة التي نتناولها باستمرار، وأيضًا إضافتها لأطباق المقبلات المختلفة وبهذه الطريقة نكون حصلنا على فوائده بطريقة أسهل وأسرع.

