إصابة مزارع بطلق نارى عن طريق الخطأ بأسوان

تعرض مزارع لإصابته بطلق نارى عن طريق الخطأ بمركز كوم أمبو شمال أسوان .



وكان اللواء نائل رشاد مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة كوم أمبو العقيد محمود مرعى يفيد بورود بلاغ من أهالى قرية سبيل نظارة بالمركز بإصابة المواطن زين العاب.م ، مزارع بطلق نارى فى البطن ، وبالإنتقال إلى مكان فتبين أن المصاب أثناء تنظيفه سلاحة الشخصى خرجت رصاصة بطريق الخطأ أستقرت فى الجانب الأيمن للبطن ، وتمكن أطباء مستشفى كوم أمبو من إستخراج الرصاصة، مع إستقرار الحالة .



وتم تحرير محضر بالواقعة ، وتم إخطار النيابة التى توالت التحقيق .