ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

إصابة مزارع بطلق نارى عن طريق الخطأ بأسوان

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 10:07 م
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
تعرض مزارع لإصابته بطلق نارى عن طريق الخطأ بمركز كوم أمبو شمال أسوان .

وكان اللواء نائل رشاد مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة كوم أمبو العقيد محمود مرعى يفيد بورود بلاغ من أهالى قرية سبيل نظارة بالمركز بإصابة المواطن زين العاب.م ، مزارع بطلق نارى فى البطن ، وبالإنتقال إلى مكان فتبين أن المصاب أثناء تنظيفه سلاحة الشخصى خرجت رصاصة بطريق الخطأ أستقرت فى الجانب الأيمن للبطن ، وتمكن أطباء مستشفى كوم أمبو من إستخراج الرصاصة، مع إستقرار الحالة .

وتم تحرير محضر بالواقعة ، وتم إخطار النيابة التى توالت التحقيق .

ترشيحاتنا

نجوم الأهلي في حفل زفاف تريزيجيه بالتجمع الخامس بحضور حماقي وأوكا وأورتيجا

تعليق بيب جوارديولا عقب الخسارة الثانية على التوالي مع مانشيستر سيتي

محاكمة عاجلة لمذيع صوت العرب بسبب نوال الزغبي وعمرو دياب ورامي صبري

هجوم إنجليزي حاد على محمد صلاح عقب هزيمة نيوكاسل.. صور

تحليل لغة الجسد لـ كيت ميدلتون وميجان ماركل بعد أمر ملكي صارم .. شاهد

الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الـ 72 ساعة المقبلة

خاص.. باسم مرسى: مستمر فى الزمالك بعد رفض انتقالى لـ سموحة

آخر تطورات عرضي الزمالك وبيراميدز لـ جون أنطوي

للعظام والقلب والعين.. 10 فوائد لتناول حبة قرنفل في الصباح

البرلمان يزف بشرى سارة للمواطنين حول قانون الإيجار القديم

حسام غالي يحضر مباراة الجونة ووادي دجلة بالدوري الممتاز

تحرش غنائي.. هجوم ناري من طارق الشناوي على بشرى بسبب كوبرا.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأسعار وراء ضعف الإقبال على شراء هدايا الكريسماس بالبحيرة

وزير الشباب يقطع كلمته فور وصول علي جمعة لماراثون زايد الخيري..صور

شاهد .. السيسى يفتتح المرحلة الثانية من مشروع بشاير الخير 2

«البيض والموز والتفاح».. أطعمة يمكنك تناولها بشكل مختلف

عمرو دياب يتألق فى أقوى حفلات الكريسماس بالقاهرة الجديدة .. صور

فيديو

شاهد.. استخراج جثة من مقابر بني سويف وسط زفة بالأعلام الخضراء
أحمد موسى يشيد بكلمة العقيد ياسر وهبة خلال افتتاح بشاير الخير..فيديو
بيومي: كونا تحالفا اقتصاديا مع قبرص واليونان..وهذه ميزة منتديات الشباب
فيديوجراف.. 5 مشاهد إنسانية خلال افتتاح الرئيس السيسي لمشروع بشاير الخير 2
جمال بيومي: زيارات السيسي الخارجية المكثفة مدعاة للفخر والاعتزاز.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟