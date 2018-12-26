طريقة تحضير الحليب المكثف لصناعة الحلوى في المنزل

قد تحتاج السيدات إلى استخدام الحليب المكثف في الحلوى،جاهزا في السوبر ماركت، لكن يمكن ان تعده في المنزل باستخدام مكونات بسيطة، وغير مكلفة.



وقامت الشيف نونا بتقديم طريقة مبتكرة وبسيطة لتحضير الحليب المكثف عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، وإليكم الوصفة بالتفصيل..



مقادير الحليب المكثف للحلويات:

كوب ماء مغلي

ربع كوب زبدة

2 كوب حليب بودر

2 كوب سكر

رشة فانيليا

طريقة تحضير الحليب المكثف للحلويات:

1- نحضر الخلاط ونضع به كوب الماء المغلي ( لابد أن يكون الماء مغلى وليس دافئا أو ساخنا )، ونضع معه الزبدة والسكر العادى والحليب البودر ونضربهم جيدا فى الخلاط.



2- ( فى حالة الحصول على قوام خفيف) نلتزم تماما بالمقادير، ونضع الخليط فى الثلاجة لمدة ساعة حتى يثقل القوام، حيث ان كثافة القوام ترجع لنوع الحليب البودر وفى حالة عمل اللبن المكثف والحصول على قوام مناسب يمكن إستخدامه فورا بدون دخوله الثلاجة ).



3- ( يحفظ الحليب المكثف فى برطمانات معقمة ومغلفة فى الثلاجة لمدة أسبوع فقط لحين الإستخدام، وفى حالة وجودة خارج الثلاجة يمكن أستخدامه حتى 3 أيام فقط ).