صالح يجتمع بقيادات هيئة موانئ البحر الأحمر

اجتمع اليوم اللواء بحرى أيمن صالح، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر مع قيادات الهيئة حيث تقدم بالشكر للواء مهندس هشام أبو سنة رئيس الهيئة السابق على ما بذله من مجهودات وأعمال ساهمت فى تطوير الموانئ التابعة وزيادة إيراداتها وزيادة القيمة المضافة للموانئ وتنوع النشاط بموانئ الهيئة .





وناقش صالح عدد من الموضوعات الهامة ومنها الخطة الاستثمارية للهيئة للعام المالى 2018 /2019 وما تم تنفيذه من أعمال خلال الفترة الماضية و المشروعات الجارى تنفيذها والمشروعات الاستثمارية المستقبلية المطروحة بنظام الاستثمار ومعدلات التنفيذ حيث تم الانتهاء من 61 % من الخطة الاستثمارية للعام المالى 2018 /2019 بمعدلات تنفيذ جيدة كما استعرض الموازنة الجارية والاستثمارية للعام المالى 2018 /2019 .





وأكد صالح على ضرورة تجهيز دراسات جدوى لكافة المشاريع المستقبلية ودراسة السوق المحلى والاقليمى والعالمى للمشروعات المزمع انشاؤها و العائدات المنتظرة و المدى الزمنى لاسترداد رأس المال والعمل على تعظيم إيرادات الهيئة .





كما طالب بتحديد مديونيات الهيئة لدى بعض الشركات والجهات الخارجية وشدد على سرعة المطالبة و تقديم تسهيلات نحو تسديد بعض المديونيات وقيام بعض الشركات بتسوية خلافاتها و مديونياتها لدى الهيئة لإنهاء المديونية .