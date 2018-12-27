إسكان البرلمان: لم يتبق سوى مناقشة الأحوزة العمرانية والقرى بقانون البناء الموحد

قال النائب محمد الحصى ، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان إن اللجنة قطعت شوطا كبيرا فى مناقشة مواد مشروع قانون البناء الموحد رقم 116 ، ولم يتبق فى مناقشته سوى بعض الأجزاء البسيطة فقط منه.



وأشار الحصى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مشروع القانون يتضمن 4 أبواب تتضمن التنسيق الحضارى والتراخيص، مؤكدا أنه لن يتبقى فى مناقشته سوى الأمور الخاصة بالأحوزة العمرانية والقرى.



وأكد وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان أن لجنة الإسكان بالبرلمان لديها عدد من مشروعات القوانين التى ستناقشها خلال دور الانعقاد الحالى وهى مشروع قانون البناء الموحد والإيجار القديم، بالإضافة إلى المطور العقارى.

