محافظ السويس يلتقي 24 مواطنًا في اللقاء الجماهيري الـ 13

التقي اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس 24 مواطنا للاستماع لطلباتهم وشكاواهم في العديد من المجالات والقطاعات المختلفة في اللقاء الجماهيري الثالث عشر بقاعة اجتماعات ديوان عام محافظة السويس بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام لمحافظة السويس وخالد سعداوي السكرتير العام المساعد والمقدم صالح مجدي عاشور من إدارة المرور.





واستمع "صقر" إلي مواطن يتظلم من حي الأربعين لتأخير إزالة عقارًا وأخر يتظلم من من الحي بسبب انهيار الصرف الصحي بأحد العقارات المجاورة له ، مطالبًا حي الأربعين بالتدخل لإنقاذ المباني من الانهيار بسبب مياه الصرف الصحي، وكلف المحافظ حي الاربعين ببحث عاجل ومعاينة سريعة للعقارين ووضع تقرير عن حالتهما .





وفي اللقاء طلب المحافظ من مدير عام مديرية القوى العاملة توفير عدد 5 وظائف للشباب بالمشروعات الاستثمارية ، منهم وظيفة لشاب ضمن نسبة الـ 5% ذوي الاحتياجات الخاصة .





وكلف صقر ادارة التسكين والتضامن الاجتماعي لعمل بحث اجتماعي لثلاث أسر لهم ظروف اجتماعية خاصة يطلبون الحصول علي وحدات سكنية بالإيواء العاجل .





وكلف المحافظ مديرية التضامن بحث حالة اسرتين لصرف مساعدات من التضامن الأجتماعي بعد اجراء كافة البحوث التي تثبت ذلك .





وبعد الاستماع اللواء عبد المجيد صقر الي شكاوي المواطنين كل علي حدة ، أحال طلبات توصيل كابل الكهرباء بمنطقة عمر بن الخطاب بحي الجناين خلال اسبوع وإزالة مخالفات باحد الابراج بحي الاربعين الي القطاعات المختصة بهذه المشاكل سواء الاحياء أو المديريات والمصالح الحكومية ، مؤكدا علي إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام بالتواصل مع أصحاب هذه الطلبات لإبلاغهم الرد .



