ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ السويس يلتقي 24 مواطنًا في اللقاء الجماهيري الـ 13

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 09:59 م
اللواء عبد المجيد
اللواء عبد المجيد صقرمحافظ السويس
حسن غنيمة
التقي اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس 24 مواطنا للاستماع لطلباتهم وشكاواهم في العديد من المجالات والقطاعات المختلفة في اللقاء الجماهيري الثالث عشر بقاعة اجتماعات ديوان عام محافظة السويس بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام لمحافظة السويس وخالد سعداوي السكرتير العام المساعد والمقدم صالح مجدي عاشور من إدارة المرور.

واستمع "صقر" إلي مواطن يتظلم من حي الأربعين لتأخير إزالة عقارًا وأخر يتظلم من من الحي بسبب انهيار الصرف الصحي بأحد العقارات المجاورة له ، مطالبًا حي الأربعين بالتدخل لإنقاذ المباني من الانهيار بسبب مياه الصرف الصحي، وكلف المحافظ حي الاربعين ببحث عاجل ومعاينة سريعة للعقارين ووضع تقرير عن حالتهما .

وفي اللقاء طلب المحافظ من مدير عام مديرية القوى العاملة توفير عدد 5 وظائف للشباب بالمشروعات الاستثمارية ، منهم وظيفة لشاب ضمن نسبة الـ 5% ذوي الاحتياجات الخاصة .

وكلف صقر ادارة التسكين والتضامن الاجتماعي لعمل بحث اجتماعي لثلاث أسر لهم ظروف اجتماعية خاصة يطلبون الحصول علي وحدات سكنية بالإيواء العاجل .

وكلف المحافظ مديرية التضامن بحث حالة اسرتين لصرف مساعدات من التضامن الأجتماعي بعد اجراء كافة البحوث التي تثبت ذلك .

وبعد الاستماع اللواء عبد المجيد صقر الي شكاوي المواطنين كل علي حدة ، أحال طلبات توصيل كابل الكهرباء بمنطقة عمر بن الخطاب بحي الجناين خلال اسبوع وإزالة مخالفات باحد الابراج بحي الاربعين الي القطاعات المختصة بهذه المشاكل سواء الاحياء أو المديريات والمصالح الحكومية ، مؤكدا علي إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام بالتواصل مع أصحاب هذه الطلبات لإبلاغهم الرد .

حضر اللقاء الجماهيري من القيادات التنفيذية كل من حاتم جاد الرب مدير مديرية القوي العاملة ودكتور لبيب محمد كمال وكيل وزارة الصحة ومدير عام مديرية التضامن الاجتماعي وسلمي الشاعر وكيل مديرية التربية والتعليم ووفاء عبد الفتاح مدير جهاز تشغيل الشباب وصباح محمد مدير إدارة التسكين ومسئولي الادارات الهندسية بحي الاربعين وحي الأربعين وسحر فهمي نائب مدير إدارة خدمة المواطنين. 

ترشيحاتنا

روسيا تحذر الولايات المتحدة من التدخل في ترتيب الخلافة الملكية بالسعودية

أحمد موسى يوجه رسالة للساخرين على السوشيال ميديا من ساكني العشوائيات

آخر تطورات عرضي الزمالك وبيراميدز لـ جون أنطوي

صراع إفريقي إنجليزي على هداف الدوري الإنجليزي..صلاح يقترب والسيتي يبتعد

محاكمة عاجلة لمذيع صوت العرب بسبب نوال الزغبي وعمرو دياب ورامي صبري

حسام غالي يحضر مباراة الجونة ووادي دجلة بالدوري الممتاز

آية من 18 كلمة تثبت فرضية الحجاب.. فيديو

فيديوجراف| رسائل السيسي للمصريين من افتتاح بشاير الخير 2

التفاصيل الكاملة لأول منزل تم بناؤه في السعودية خلال 48 ساعة..صور

سيناريو تخيلي.. ماذا يحدث صباح يوم إلغاء قانون الإيجار القديم

مصدر بوزارة الدفاع الأمريكية يكشف أسرار الهجوم الإسرائيلي على دمشق

نجل صلاح قابيل يكشف حقيقة دفن والده حيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأسعار وراء ضعف الإقبال على شراء هدايا الكريسماس بالبحيرة

وزير الشباب يقطع كلمته فور وصول علي جمعة لماراثون زايد الخيري..صور

شاهد .. السيسى يفتتح المرحلة الثانية من مشروع بشاير الخير 2

«البيض والموز والتفاح».. أطعمة يمكنك تناولها بشكل مختلف

عمرو دياب يتألق فى أقوى حفلات الكريسماس بالقاهرة الجديدة .. صور

فيديو

شاهد.. استخراج جثة من مقابر بني سويف وسط زفة بالأعلام الخضراء
أحمد موسى يشيد بكلمة العقيد ياسر وهبة خلال افتتاح بشاير الخير..فيديو
بيومي: كونا تحالفا اقتصاديا مع قبرص واليونان..وهذه ميزة منتديات الشباب
فيديوجراف.. 5 مشاهد إنسانية خلال افتتاح الرئيس السيسي لمشروع بشاير الخير 2
جمال بيومي: زيارات السيسي الخارجية المكثفة مدعاة للفخر والاعتزاز.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟