5 معلومات عن فيلم Aquaman بعد أسبوع من طرحه فى مصر

يكمل اليوم فيلم Aquaman اسبوع منذ طرحه فى دور العرض المصرية، وهو من تمثيل آمبر هيرد، جايسون مومو، نيكول كيدمان، باتريك ويلسون، دولف لاندجرين، وليام دافو.



تدور أحداث الفيلم عندما يُدرك "آرثر كاري" أنه وريث مملكة "أتلانتيس" تحت الماء، وعليه أن يرنو إلى قيادة شعبه ليصبح بطلهم الأول، ومن ثَم بطل العالم.



ويمثل الفيلم خامس تعاون بين المخرج جيمس وان والممثل باتريك ويلسون بعد أفلام (Insidious) عام 2010، (The Conjuring، وInsidious: Chapter 2) عام 2013، وفيلم (The Conjuring 2) عام 2016.



الفيلم قائم على القصص المصورة Aquaman، والتي كتبها جيوف جونس عام 2011، وهو ثالث أفلام المخرج جيمس وان التي تخالف نوع الرعب، وأول أفلامه عن الأبطال الخارقين.





