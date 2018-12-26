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تعليم

رئيس جامعة المنصورة لـ وفد يمنى: علاقات البلدين عميقة.. وطلابكم محل اهتمامنا..صور

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 10:09 م
صدى البلد
همت الحسينى
استقبل الدكتور اشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة اليوم وفد سفارة جمهورية اليمن فى اطار متابعة أحوال الطلاب الوافدين اليمنيين ومناقشة بعض الطلبات الخاصة بالطلاب الدراسين بمختلف الكليات.

فيما يضم الوفد الدكتور محمد العبادى المستشار الثقافى لسفارة جمهورية اليمن بالقاهرة ، هاشم المخلافى المستشار المساعد للشئون المالية بالسفارة ، عبد الرقيب السعيد ناصر مدير الاعلام بالسفارة ، وليد ياسين محمد مدير الشئون القانونية بالسفارة بحضور اللقاء الدكتور عصام الوكيل عميد كلية طب الأسنان ، الدكتور اسامة العيان وكيل كلية العلوم للدراسات العليا والبحوث ، الدكتور حسام الدين مصطفى المشرف العام على الوافدين ، سحر العراقى مدير ادارة الوافدين ،

فيما تناول اللقاء متابعة الطلاب أحوال الطلاب اليمنيين ومتابعة المستوى العلمى أثناء دراستهم بالجامعة ومناقشة التعاون بين الملحقية الثقافية كما تم تقديم بعض الطلبات الخاصة والتى تتعلق بالعملية التعليمية داخل الكليات

وفى نهاية اللقاء أكد المستشار الثقافى أن الدولة والحكومة اليمنية تولى اهتماما كبيرا بالتعليم فهو قاطرة التنمية والمخرج من الظروف الصعبة التى تمر بها اليمن كما وجه الشكر لادارة الجامعة وادارة الوافدين لرعايتهم للطلاب اليمنيين وحل أى مشكلات تطرأ ومتابعتهم دراسيا وعلميا واجتماعيا

ومن جانبه أكد "عبد الباسط"، عمق الروابط والصلات بين الشعبين الشقيقين المصرى واليمنى، وأن الطلاب اليمنيين محل اهتمام من الجامعة فهم فى وطنهم الثانى مصر وجامعة المنصورة تعمل دائما على رعاية طلابها الوافدين من مختلف الدول العربية والأفريقية والأسيوية

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