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برلمان

المحافظين يكرم الشعراء والأدباء والمبدعين في الصالون الثقافي بأمانة إدكو.. صور

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 09:53 م
صالون ثقافى لحزب
صالون ثقافى لحزب المحافظين بامانة إدكو
معتز الخصوصى
أقامت أمانة إدكو بحزب المحافظين، برئاسة لجنة تسيير الأعمال أمسية ثقافية وصالون ثقافي للأدباء والشعراء والمبدعين والفنانين وتكريمهم بحضور لفيف من شعراء وأدباء نادي الأدب بإدكو وبإشراف أحمد خميس عبده، رئيس لجنة الثقافة بالحزب وبحضور لفيف من قيادات الحزب.

افتتح اللقاء الشاعر السيد حراز، وأدارت الأمسية الثقافية الشاعرة والأديبة، إيزيس محمد غانم، وبحضور كل من أحمد عبد الفتاح، نقيب المعلمين، ورئيس نادي الأدب بإدكو، ,وليد عبدالله خميس، مدير نادي الأدب، وخميس محمد عبده مشرف نادي الأدب، إلى جانب عدد من المثقفين والمبدعين الذين قاموا بإلقاء عددا من القصائد الشعرية وامتاع الحضور من أهل ومواطني إدكو.

أشاد الحضور بكلمة على صبح، وكيل لجنة الاتصال الجماهيري بالحزب وتبني «المحافظين» إقامة تلك الندوات الثقافية ايمانا منه بدور الفن والثقافة في تنمية المجتمعات، مشيرين إلى تضامن الحزب معهم لإقامة قصر ثقافة إدكو ودعمه لإدراج ميزانية لقصر الثقافة من خلال وزارة المالية والتخطيط والتأكيد على الأرض المخصصة برقم ٨٩٣ لسنة ٩٩. 

كما أكد محمد شيشي ومصطفى حلقها ,حمدي بلال أن حزب المحافظين له رؤية واضحة ومبدأ واحد بضرورة إنشاء قصر ثقافة ادكو على الارض المخصصة له ودعم الحزب الكامل من خلال الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين بالقاهرة.
المحافظين يكرم الشعراء والأدباء والمبدعين في الصالون الثقافي بأمانة إدكو.. صور
المحافظين يكرم الشعراء والأدباء والمبدعين في الصالون الثقافي بأمانة إدكو.. صور

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