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أحمد موسى: من عليه التزامات للدولة لازم يجري ويدفعها بسرعة.. فيديو

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 09:43 م
صدى البلد
توك شو
نصح الإعلامي أحمد موسى، كل الأشخاص المطالبين بسداد التزامات مالية تجاه الدولة ولم يدفعوها، بسرعة سدادها، قائلا «إن حق الدولة يجب أن يعود ومن عليه التزامات عليه أن يجري ويدفعها سريعا».

وتابع موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قال خلال فعاليات افتتاح مشروع «بشاير الخير 2» في الإسكندرية، إن من عليه التزامات للدولة لن يتم تركه بدون أن يدفعها.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن البلد تحتاج إلى «نفضة كبيرة» خلال الفترة المقبلة متوقعا أن يعود حق الدولة خلال الأيام المقبلة.

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