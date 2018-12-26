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أخبار البلد

محسن عزام: اعادة الاطباء المتقاعدين مسرحية هزلية

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 10:07 م
صدى البلد
محمد غالي
قال الدكتور محسن عزام، عضو مجلس نقابة الأطباء، ان إعلان وزارة الصحة عن إعادة الأطباء المتقاعدين او المحالين الي المعاش للخدمة مرة أخرى مسرحية هزلية.

وأكد عضو مجلس نقابة الأطباء، في تصريحات لـ"صدي البلد" ان هذا الاعلان جاء بسبب العجز الشديد في الأطباء بعد الاستقالات الجماعية للاطباء على مدى الـ 4 سنوات الماضية والذين بلغ عددهم اكثر من 6 آلاف طبيب.

وأوضح عضو مجلس النقابة، ان مشاكل الأطباء كثيرة وعلي راسها منع الاجازات والعمل بصفه مستمرة لوجود عجز، وضعف المرتبات وتشويه صورة الاطباء، مضيفا ان كل ذلك سبب سفر الاطباء الي الخارج.

كانت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في قطاع الرعاية الصحية الأساسية، أعلنت إمكانية التعاقد مع أطباء متفرغين أو محالين الى المعاش بعدد ألف طبيب لزيادة أعداد الأطباء المتقاعدين في الوحدات الصحية ومراكز صحة الأسرة بالمحافظات

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