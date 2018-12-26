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فن

أحمد الفيشاوى يشارك بفيلمين فى دور العرض خلال أجازة نصف العام

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 09:47 م
صدى البلد
محمد نبيـل
ينطلق فيلم 122 للممثل أحمد الفيشاوى فى دور العرض خلال الأيام القليلة المقبلة ويشارك فى بطولته أمينة خليل وأحمد داود، وتأليف صلاح الجهينى وهو من إخراج ياسر الياسرى فى أولى تجاربه السينمائية فى مصر.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار تشويقى داخل مستشفى يتعرض نزلاؤه إلى عديد من المواقف الصعبة داخلها. ويستعرض الفيلم التجارة فى الأعضاء البشرية.

على جانب أخر يستمر عرض فيلمه "عيار نارى" فى مصر وعدة دول عربية بعد ان حصل على عرض عالمي أول كامل العدد بـمهرجان الجونة السينمائي وفي ختام مهرجان مالمو للسينما العربية، كما عُرض في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ضمن قسم بانوراما الفيلم المصري.

أحداث الفيلم تدور حول اشتباكات بمحيط وزارة الداخلية المصرية في 2011، وتصل جثث الضحايا إلى المشرحة وبينها جثة علاء أبو زيد، فيقوم بتشريحها طبيب سكير يعاني من مشكلات عائلية ليثير بتقريره جدلا وهوسًا شعبيًا وإعلاميًا، وتطاله اتهامات سياسية وأخلاقية. يبدأ الطبيب رحلته بمعاونة صحفية متحمسة لإثبات صحة تقريره حيث يتغير مفهومهما عن معنى الحقيقة واليقين وما يؤمنان به من مبادئ ومعتقدات، ويضعهما أمام معضلة أكبر تحتاج إلى اتخاذ قرار.

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