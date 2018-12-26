الكهرباء: تركيب 6.7 مليون عداد مسبوق الدفع حتي الآن.. فيديو

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء، إنه تم تركيب ما يقرب من 6.7 مليون عداد مسبوق الدفع حتي الآن.



وأضاف "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام"، تقديم الإعلامي "عمرو عبد الحميد"، المُذاع عبر فضائية "تن"، أن مجموع المشتركين حتي الآن وصل إلي 30 مليون عداد، مؤكدا أن هناك اقبالا كبيرا من المواطنين للتحول من العدادات العادية إلي العدادات مسبوقة الدفع.



وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء، إلي أن هناك خطة للتحول إلي العدادات والآليات الأكثر تكنولوجيا، موضحا أنه يتم تركيب عدادات ذكية التي تعتبر أكثر سهولة، والتي علي رأسها خروج المنظومة البشرية من قراءة العدادات، بالإضافة إلي مساعدة المواطن في التحكم في استهلاك العداد.

