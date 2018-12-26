ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

تعطل أتوبيس نقل عام وراء كثافات محور ٢٦ يوليو

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 10:05 م
صدى البلد
أحمد مهدي
قالت الادارة العامة للمرور، ان محور ٢٦ يوليو يشهد بعض الكثافات المرورية بسبب تعطل اتوبيس هيئة نقل عام، اعلي ميدان لبنان.

وافادت الادارة في بيان لها، ان غرفة العمليات تلقت اخطارا يفيد بتعطل اتوبيس نقل عام وكثافات مرورية ناتجة عنه.

وعلي الفور امر اللواء عصام شادي مساعد وزير الداخلية مدير الادارة العامة للمرور، بتجنيب الاتوبيس وجار العمل علي سحب الكثافات

ترشيحاتنا

تركيا تعلن عن عمليات جديدة في البحر المتوسط

مقتل رجل أعمال فلسطيني في تركيا.. ونظام أردوغان يرفض التعليق

سيناريو تخيلي.. ماذا يحدث صباح يوم إلغاء قانون الإيجار القديم

شاهد.. استخراج جثة من مقابر بني سويف وسط زفة بالأعلام الخضراء

عمة الطفل محمد أشرف تروي تفاصيل حادث انهيار مبنى مدرسة المرج

تصريحات مثيرة من محمد محمود فى مباراة الوداع مع دجلة

البرلمان يزف بشرى سارة للمواطنين حول قانون الإيجار القديم

لوفرين يتقدم لـ ليفربول بتسديدة صاروخية بمشاركة صلاح..فيديو

فيديو جراف| البرلمان المصري يلقن أوروبا درسا

محاكمة عاجلة لمذيع صوت العرب بسبب نوال الزغبي وعمرو دياب ورامي صبري

محمد صلاح يسجل الثاني لـ ليفربول أمام نيوكاسل من ركلة جزاء.. فيديو

نجم دفاع دجلة يوجه صدمة إلى الأهلي والزمالك قبل الانتقالات الشتوية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأسعار وراء ضعف الإقبال على شراء هدايا الكريسماس بالبحيرة

وزير الشباب يقطع كلمته فور وصول علي جمعة لماراثون زايد الخيري..صور

شاهد .. السيسى يفتتح المرحلة الثانية من مشروع بشاير الخير 2

«البيض والموز والتفاح».. أطعمة يمكنك تناولها بشكل مختلف

عمرو دياب يتألق فى أقوى حفلات الكريسماس بالقاهرة الجديدة .. صور

فيديو

شاهد.. استخراج جثة من مقابر بني سويف وسط زفة بالأعلام الخضراء
أحمد موسى يشيد بكلمة العقيد ياسر وهبة خلال افتتاح بشاير الخير..فيديو
بيومي: كونا تحالفا اقتصاديا مع قبرص واليونان..وهذه ميزة منتديات الشباب
فيديوجراف.. 5 مشاهد إنسانية خلال افتتاح الرئيس السيسي لمشروع بشاير الخير 2
جمال بيومي: زيارات السيسي الخارجية المكثفة مدعاة للفخر والاعتزاز.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟