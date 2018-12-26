تعطل أتوبيس نقل عام وراء كثافات محور ٢٦ يوليو



وافادت الادارة في بيان لها، ان غرفة العمليات تلقت اخطارا يفيد بتعطل اتوبيس نقل عام وكثافات مرورية ناتجة عنه.



وعلي الفور امر اللواء عصام شادي مساعد وزير الداخلية مدير الادارة العامة للمرور، بتجنيب الاتوبيس وجار العمل علي سحب الكثافات



قالت الادارة العامة للمرور، ان محور ٢٦ يوليو يشهد بعض الكثافات المرورية بسبب تعطل اتوبيس هيئة نقل عام، اعلي ميدان لبنان.