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فن

هانى سلامة يؤجل شر الحليم لهذا السبب

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 10:04 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
نشر الفنان هانى سلامه تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يكشف فيه عن سر تاجيل فيلمه الجديد "شر الحليم".

وقال هانى سلامة : "تم تأجيل تصوير فيلم "شر الحليم" لما بعد عيد الفطر، وذلك بسبب الأستعدادات الخاصة للمسلسل الجديد الذي استعد له خلال أيام لطرحه في شهر رمضان القادم وجاري ترشيح أبطاله، وهو من إنتاج تامر مرسي وتأليف إسلام حافظ وإخراج رؤوف عبد العزيز.

يذكر أن فيلم "شر الحليم" يشارك في بطولتة الفنان هاني سلامة، وأحمد العوضي، كريم قاسم، وأحمد فؤاد سليم، الفيلم من تأليف إسلام حافظ، ومن إخراج رؤوف عبد العزيز.

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