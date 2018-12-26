ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

بيومي: كونا تحالفا اقتصاديا مع قبرص واليونان..وهذه ميزة منتديات الشباب

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 09:54 م
جمال بيومي
جمال بيومي
هاني حسين
قال السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر كونت تحالفا اقتصاديا جيدا مع قبرص واليونان، موضحا أن 25% الأسطول البحري اليوناني من البحارة المصريين.

وأضاف " بيومي " في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر برنامج" الحياة اليوم" المذاع على قناة " الحياة"، أن منتديات الشباب العالمية التي تنظمها مصر بصفة دورية استثمار في البشر لأنهم المستقبل، لافتا إلى أن ألاف الشباب يشاركون في المنتدى من كافة أنحاء العالم للاطلاع على شكل التقدم في مصر.

وتابع:" كل مؤشرات التقدم الإقتصادي في مصر سارت إيجابية وتحقق تقدما ملموسا وواضحا، ونحتاج إلى زيادة حجم الصادرات والانفتاح التجاري على أوروبا وأفريقيا والدول العربية بشكل أكبر".

ترشيحاتنا

محاكمة عاجلة لمذيع صوت العرب بسبب نوال الزغبي وعمرو دياب ورامي صبري

أحمد موسى يوجه رسالة للساخرين على السوشيال ميديا من ساكني العشوائيات

أوباميانج يفسد فرحة محمد صلاح وهارى كين وينفرد بصدارة هدافي البريميرليج

مصدر بوزارة الدفاع الأمريكية يكشف أسرار الهجوم الإسرائيلي على دمشق

نجوم الأهلي في حفل زفاف تريزيجيه بالتجمع الخامس بحضور حماقي وأوكا وأورتيجا

محمد الحلو يعلق على حقيقة تخدير وإصابة الأسد في كليب بشرى

6 فوائد لا تتوقعها عند تناول البطاطا

عمرو حجازي: السيسي أول رئيس يتحدث عن مشكلة الإيجارات القديمة بجرأة

رد فعل محمد صلاح على أزمة اللاعب الإسرائيلي يهيمن على الصحافة العالمية

عمة الطفل محمد أشرف تروي تفاصيل حادث انهيار مبنى مدرسة المرج

والد الطفل محمد اشرف يوجة رسالة خاصة إلى الرئيس السيسي

تعليق بيب جوارديولا عقب الخسارة الثانية على التوالي مع مانشيستر سيتي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأسعار وراء ضعف الإقبال على شراء هدايا الكريسماس بالبحيرة

وزير الشباب يقطع كلمته فور وصول علي جمعة لماراثون زايد الخيري..صور

شاهد .. السيسى يفتتح المرحلة الثانية من مشروع بشاير الخير 2

«البيض والموز والتفاح».. أطعمة يمكنك تناولها بشكل مختلف

عمرو دياب يتألق فى أقوى حفلات الكريسماس بالقاهرة الجديدة .. صور

فيديو

أحمد موسى يشيد بكلمة العقيد ياسر وهبة خلال افتتاح بشاير الخير..فيديو
بيومي: كونا تحالفا اقتصاديا مع قبرص واليونان..وهذه ميزة منتديات الشباب
فيديوجراف.. 5 مشاهد إنسانية خلال افتتاح الرئيس السيسي لمشروع بشاير الخير 2
جمال بيومي: زيارات السيسي الخارجية المكثفة مدعاة للفخر والاعتزاز.. فيديو
أحمد موسى: الخير يعود على المصريين فى 2019.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟