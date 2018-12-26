بيومي: كونا تحالفا اقتصاديا مع قبرص واليونان..وهذه ميزة منتديات الشباب

قال السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر كونت تحالفا اقتصاديا جيدا مع قبرص واليونان، موضحا أن 25% الأسطول البحري اليوناني من البحارة المصريين.



وأضاف " بيومي " في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر برنامج" الحياة اليوم" المذاع على قناة " الحياة"، أن منتديات الشباب العالمية التي تنظمها مصر بصفة دورية استثمار في البشر لأنهم المستقبل، لافتا إلى أن ألاف الشباب يشاركون في المنتدى من كافة أنحاء العالم للاطلاع على شكل التقدم في مصر.



وتابع:" كل مؤشرات التقدم الإقتصادي في مصر سارت إيجابية وتحقق تقدما ملموسا وواضحا، ونحتاج إلى زيادة حجم الصادرات والانفتاح التجاري على أوروبا وأفريقيا والدول العربية بشكل أكبر".

