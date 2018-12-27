ثقافة دمياط تحتفل بالعام الميلادي الجديد

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة بفرع ثقافة دمياط وأقام قصر ثقافة دمياط احتفالية لعيد الميلاد المجيد تضمنت فقرات غنائية أحيتها فرقة هواة الموسيقى والغناء بالقصر بقيادة الفنان توفيق فوده، مع مشاركات لبعض أدباء وشعراء دمياط.



كما استكمل القصر ورشته التدريبية على فنون الرسم والتلوين والتظليل مع رواد المرسم بلوحات تعبيرية تحوى عناصر حية وأخرى صامتة.



وفي السرو نفذ بيت الثقافة ورشة فنية مع الأطفال لأعياد الميلاد بالأشغال الفنية لعمل لوحات لبابا نويل .



فيما ناقشت مكتبة الروضة كتاب "رسالة الحياة" للكاتب إبراهيم ناجي، يتناول الكتاب معنى رسالة الإنسان وهو السؤال الدائم المستمر الذي شغله عن أي شيء آخر وتوصل أخيرا إلى أن الإجابة تكمن بفك شفرة الحياة والتي تحوى العلوم والفنون والآداب مع الوعي العقلي والوعي العاطفي ولكن مع اعتبار أهم أهدافها هي الحقيقة وغايتها السعادة فمنها نصل لرسالة الإنسان في الحياة.