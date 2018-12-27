ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

انطلاق حملة ابدأ مستقبلك بجميع الإدارات التعليمية بالشرقية

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 03:01 ص
الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
محمد الطحاوي
أكد "رمضان عبد الحميد" وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية أنه تنفيذًا لمشروع رواد 2030 وبحضور الدكتورة غادة خليل مدير مشروع رواد 2030 انطلقت فعاليات البرنامج التدريبي لحملة إبدأ مشروعك للتوعية بأهمية ريادة الأعمال بجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وأشار "عبد الحميد" إلى أن المشروع يستهدف تدريب 20 مدير مدرسة إعدادية بالإضافة إلى تدريب 5 مدرسين من نفس المدرسة وموجهين عموم بتخصصات (صحافة - تربية فنية - إقتصاد منزلي - مجال صناعي - تربية زراعية) لتنمية مهارات ريادة الأعمال لدى طلاب المرحلة الإعدادية.

وأضاف وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية أنه علي هامش تنفيذ البرنامج التدريبي لحملة إبدأ مشروعك أفتتح معرض أفضل نتيجة لعام 2019 بمشاركة 100 مدرسة من جميع الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة، مشيرًا إلى أن جميع المنتجات التي تم عرضها مصنوعة بأيدي الطلاب بالمراحل التعليمية المختلفة " ابتدائي - إعدادي- ثانوي.

ومن جانبة فقد أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الاهتمام بالنشئ من أبنائنا الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لتنفيذ برامج توعوية وتثقيفية تهدف إلى رفع مستواهم الفكري والثقافي ، مشيدًا بالحملة التوعوية " إبدأ مستقبلك" و التي تنفذ بجميع الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة بالتنسيق بين وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ووزارة التربية والتعليم بهدف التوعية بأهمية ريادة الأعمال ونشر ثقافة العمل الحر ودوره في النمو الإقتصادي بين طلاب المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة.

وأوضح المحافظ أن الشباب هم القوة المحركة والدافعة للمستقبل وتطور المجتمع وتقدمه نحو التنمية المستدامة المنشودة ، مشيرًا إلى أهمية غرس قيم العمل الحر والريادة و الإبتعاد عن قيد العمل الحكومي وإستغلال الطاقات الإبداعية وإعداد جيل جديد قادر علي الإبتكار والإبداع والإستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والصناعية في البيئة المحيطة وصناعة منتجات قابله للبيع ومن ثم القدرة علي التوسع في إقامة مشروعات متناهية الصغر ذات الربحيه لتنمية حب العمل الخاص الشخصي والجماعي منذ الصغر ليكونوا نواه لمستثمري الغد والقوه الإقتصادية الحرة القادمة.

ترشيحاتنا

زنقة جواز.. «الفلوس» تدفع خريجًا لأداء الامتحان بدلا من طالب في جامعة بنها

والد الطفل محمد اشرف يوجة رسالة خاصة إلى الرئيس السيسي

عمة الطفل محمد أشرف تروي تفاصيل حادث انهيار مبنى مدرسة المرج

تصريحات مثيرة من محمد محمود فى مباراة الوداع مع دجلة

بينها الخليج العربي.. 4 مناطق مرشحة لانطلاق الحرب العالمية الثالثة.. فيديو

مصطفى الفقي: السيسي أكثر رؤساء مصر الملمين بتفاصيل الدولة

أول صور من زيارة ترامب وزوجته المفاجئة للقوات الأمريكية بالعراق

مبارك يكشف كواليس اجتماع الداخلية والدفاع والمخابرات عن 25 يناير..فيديو

الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الـ 72 ساعة المقبلة

نجوم الأهلي في حفل زفاف تريزيجيه بالتجمع الخامس بحضور حماقي وأوكا وأورتيجا

أول تعليق من الأوقاف على واقعة استخراج جثة وإقامة زفة لها ببني سويف

حصاد 2018.. فستان الـ 200 مليون جنيه لـ نيكول سابا يثير الجدل.. و11 نجمة يتألقن بتصميمات هاني البحيري.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فساتين زفاف راقية من Needle & Thread لربيع وصيف 2019.. صور

في عيد ميلادها.. شاهد أبرز إطلالات غادة رجب

حصاد 2018.. فستان الـ 200 مليون جنيه لـ نيكول سابا يثير الجدل.. و11 نجمة يتألقن بتصميمات هاني البحيري.. صور

الأسعار وراء ضعف الإقبال على شراء هدايا الكريسماس بالبحيرة

وزير الشباب يقطع كلمته فور وصول علي جمعة لماراثون زايد الخيري..صور

فيديو

عاصم الدسوقي يكشف سبب خروج اليهود من مصر.. فيديو
شاهد.. تامر عاشور يشارك بالغناء في حفل زفاف تريزيجيه
تريزيجيه يبهر الحضور برقصة سلو مع زوجته على أنغام البيت الكبير
فتحي عبد الوهاب يكشف سبب إعجابه بصور السيلفي المثيرة
اتحاد الإعاقات الذهنية: الرئيس السيسي أب لذوي القدرات الخاصة..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟