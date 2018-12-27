انطلاق حملة ابدأ مستقبلك بجميع الإدارات التعليمية بالشرقية

أكد "رمضان عبد الحميد" وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية أنه تنفيذًا لمشروع رواد 2030 وبحضور الدكتورة غادة خليل مدير مشروع رواد 2030 انطلقت فعاليات البرنامج التدريبي لحملة إبدأ مشروعك للتوعية بأهمية ريادة الأعمال بجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة.



وأشار "عبد الحميد" إلى أن المشروع يستهدف تدريب 20 مدير مدرسة إعدادية بالإضافة إلى تدريب 5 مدرسين من نفس المدرسة وموجهين عموم بتخصصات (صحافة - تربية فنية - إقتصاد منزلي - مجال صناعي - تربية زراعية) لتنمية مهارات ريادة الأعمال لدى طلاب المرحلة الإعدادية.



وأضاف وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية أنه علي هامش تنفيذ البرنامج التدريبي لحملة إبدأ مشروعك أفتتح معرض أفضل نتيجة لعام 2019 بمشاركة 100 مدرسة من جميع الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة، مشيرًا إلى أن جميع المنتجات التي تم عرضها مصنوعة بأيدي الطلاب بالمراحل التعليمية المختلفة " ابتدائي - إعدادي- ثانوي.



ومن جانبة فقد أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الاهتمام بالنشئ من أبنائنا الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لتنفيذ برامج توعوية وتثقيفية تهدف إلى رفع مستواهم الفكري والثقافي ، مشيدًا بالحملة التوعوية " إبدأ مستقبلك" و التي تنفذ بجميع الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة بالتنسيق بين وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ووزارة التربية والتعليم بهدف التوعية بأهمية ريادة الأعمال ونشر ثقافة العمل الحر ودوره في النمو الإقتصادي بين طلاب المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة.



وأوضح المحافظ أن الشباب هم القوة المحركة والدافعة للمستقبل وتطور المجتمع وتقدمه نحو التنمية المستدامة المنشودة ، مشيرًا إلى أهمية غرس قيم العمل الحر والريادة و الإبتعاد عن قيد العمل الحكومي وإستغلال الطاقات الإبداعية وإعداد جيل جديد قادر علي الإبتكار والإبداع والإستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والصناعية في البيئة المحيطة وصناعة منتجات قابله للبيع ومن ثم القدرة علي التوسع في إقامة مشروعات متناهية الصغر ذات الربحيه لتنمية حب العمل الخاص الشخصي والجماعي منذ الصغر ليكونوا نواه لمستثمري الغد والقوه الإقتصادية الحرة القادمة.