ورش ومحاضرات في احتفالات ثقافة البحيرة بالعام الجديد

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة بفرع ثقافة البحيرة ونفذ قصر ثقافة كفر الدوار ندوة بعنوان "ثورة المعلومات وبناء شخصية الفرد" ناقش فيها عبد المنعم كامل كيفية تنمية مهارات الذات لاكتساب قدر كبير من المعلومات لمستقبل أفضل بجانب ورشة لعمل مجلة حائط بعنوان دائرة المعارف مع الأطفال وعرض بعض المعلومات والنصائح لأطفال حضانة الروان بكفر الدوار.



كما شهد قصر ثقافة دمنهور احتفالا بالعام الميلادي الجديد شمل ندوة بعنوان "كيف تكون ايجابي مع بداية عام 2019" بالتعاون مع مدرسة الثانوية الصناعية بنات بدمنهور أوضح خلالها عبد البديع كيفية وضع قائمة من الأهداف لتحقيقها.



وفي إطار متصل أقام قصر ثقافة الطفل مسابقة ثقافية مع الأطفال بالتعاون مع حضانة صلاح الدين وتوزيع جوائز على الأطفال.



كما نظم بيت ثقافة شبرا محاضره بعنوان "اكتشف ذاتك وعزز مهاراتك" ناقشت مراحل الوصول لتنمية مهارات (الثقافة، والوعي، الإبداع ) مشيرا أن الوعي هو كيفيه استخدام الثقافة للوصول لتنمية مهاراتك والإبداع هو خلق شيء جديد.



وفى إطار اختيار هذا العام لذوى الاحتياجات الخاصة عقد بيت ثقافة الدلنجات احتفالا مع أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة بمركز حلم طفل من خلال قسم الفنون التشكيلية وقسم الطفل تضمن ورشة فنية في الرسم والألوان لرسم بابا نويل وشجرة الكريسماس باشراف مسؤل الفنون التشكيلية بالموقع.



كما أعد بيت ثقافة كوم حمادة محاضرة بعنوان "تعريف الحضور عن فصول الدمج وكيفية التعامل مع ذوي القدرات الخاصة" أوضح خلالها حسن خليل أخصائي نفسي كيفية تنمية مهارات والقدرات الطفل ذو القدرات الخاصة ودمجه مع المجتمع، تلاها ورشة فنية لأشغال الفوم وفقرة لاكتشاف المواهب بمدرسة الرامي الابتدائية.



وفي إطار متصل ناقش بيت ثقافة إدكو كتاب بعنوان "ذوو الاحتياجات الخاصة " ألقتها ولاء سعد عسل بمدرسة الحديثة الإعدادية للبنين، ونفذ بيت ثقافة الرحمانية ورشة رسم وتلوين وصلصال للاطفال بحضانة ( عثمان بن عفان ) بقرية سنهور بالإضافة إلى مسابقه ثقافيه لرواد الموقع والطلائع بمقر الموقع.



كما أقام بيت ثقافة صلاح الدين قراءة قصة مع الأطفال بعنوان "الأتوبيس السحري"رحله إلى باطن الأرض بحضانة ناصر، بالإضافة إلى مسابقة ثقافيه للمعلومات العامة للرواد والطلائع بمقر الموقع.



وفي البريجات أعد المكتبة الثقافية محاضرة بعنوان "دور الشباب في تنمية الأمم والمجتمعات" تناولت أهمية دور الشباب في المجتمع والموهوبين في كافة المجالات.



وعقدت مكتبة المشير أبو غزالة عرض كمبيوتر مع الرواد بعنوان "رحلة الكواكب الأربعة"، ونفذت مكتبة الأدهم الثقافية محاضرة دينية عن الاقتداء بالسنة النبوية الشريفة لسيدنا محمد( صلى الله عليه وسلم) تحدث خلالها الشيخ إبراهيم يوسف جاد، واعظ أول بمنطقة البحيرة عن حياة رسولنا الكريم ورسالته.



وفي إطار حرص الهيئة على تنمية تذوق الفنون قدمت مكتبة الطفل الثقافية بعمر مكرم حلقه حوارية مع الرواد والطلائع بعنوان الفن التشكيلي بين الموهبة والإبداع ناقشت كيفية تنمية مهارات وقدرات الطفل واكتشاف مواهبه.



كما ناقشت مكتبة الطفل والشباب بالنجيلة كتاب "الفضيلة والرذيلة" بالتعاون مع مدرسة أحمد يونس تأليف محمد متولي الشعراوي يتناول الكتاب الفرق بين الفضيلة والرذيلة.



وفي الإطار ذاته عقد بيت ثقافة إيتاى البارود محاضرة بعنوان "الصدق" أوضح خلالها الشيخ أحمد محمد عطية واعظ من الأزهر كيفية تربية الأبناء بطريقة صحيحة على الصدق والأخلاق الحميدة.