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أحمد موسى يشيد بكلمة العقيد ياسر وهبة خلال افتتاح بشاير الخير..فيديو

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 09:59 م
صدى البلد
البهى عمرو
أشاد الإعلامي أحمد موسى، بما قاله العقيد ياسر وهبة فى افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع بشاير الخير 2 بالإسكندرية، الذي يأتي في إطار سعي الدولة للقضاء على ظاهرة العشوائيات وتوفير مسكن آمن وبيئة مناسبة للمواطنين.

وقال العقيد ياسر وهبة: رغم ما رأته مصر من ألم ومعاناة، ورغم قسوة البعض عليها ومن يحاولون عرقلة مسيرتها، إلا أنه بالصبر والعمل والإدارة، ستخلع مصر ثوب الهموم، وترتدى ثوت التقدم والبناء والرخاء، وسيأتى الغد حاملا معه بشائر الخير وما تحلم به مصر فيا مصر صبرا على ما رأيت جفاء الرفاق لشعب أمين سيبقى نشيدك رغم الجراح يضىء الطريق على الحائرين، سيبقى عبيرك بيت الغريب وسيف الضعيف وحلم الحزين سيبقى شبابك رغم الليالى ضياء يشع على العالمين فهيا اخلعى عنك ثوب الهموم وغدا سوف يأتى بما تحلمين.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسى، افتتح اليوم مشروع إسكان غيط العنب "بشاير الخير2" بمحافظة الإسكندرية، واستمع الرئيس السيسى، إلى شرح مفصل حول المشروع، بالإضافة إلى أنه قام بجولة تفقدية داخل الوحدات السكنية بمشروع بشاير الخير 2.

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